Pronóstico

Jueves con una máxima de 25°C y viento del norte en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada en la capital santafesina, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día, ambiente cálido para la época y ráfagas que podrían superar los 50 km/h durante la noche.