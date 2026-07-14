El Centro de Operaciones, Brigadas y Emergencias Municipal (Cobem) cumple 45 años de servicio como uno de los organismos fundamentales para la atención de situaciones críticas en la ciudad de Santa Fe. Con presencia las 24 horas, el organismo interviene en emergencias médicas, rescates, operativos especiales, tareas de logística y acciones de prevención destinadas a la comunidad.
45 años del Cobem: cómo trabaja el equipo que asiste en emergencias y capacita a lo santafesinos
El intendente Juan Pablo Poletti y el director del organismo, Marcos Raúl Quintana, destacaron la trayectoria, el compromiso del personal y la importancia de su trabajo diario en la atención de situaciones críticas en la ciudad de Santa Fe.
A lo largo de su trayectoria, el Cobem consolidó un rol que va más allá de la asistencia ante accidentes: sus equipos participan en incendios, tormentas, inundaciones, derrumbes, riesgos en la vía pública y diferentes escenarios donde se requiere una respuesta rápida y especializada.
Durante los últimos años, la cantidad de intervenciones reflejó la demanda creciente del servicio. En 2024 el organismo atendió 2.944 emergencias, en 2025 fueron 2.946 y en lo que va de 2026 ya lleva 3.455 actuaciones.
Presente en cada emergencia
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó el rol histórico del Cobem y recordó cómo tomó dimensión de la importancia del organismo durante sus primeros años como médico. “Una de las primeras atenciones que tuve que hacer me la trajo el COBEM y yo no sabía quién era realmente. Uno empieza a valorizar esto”, expresó.
Poletti remarcó que la tarea del organismo abarca múltiples situaciones cotidianas y no solamente grandes emergencias. “¿Qué hace el Cobem? ¿Qué es el Cobem? Son los que están. Están cuando se cae un árbol para despejar una calle para que pueda pasar una ambulancia o los bomberos, o para asistir en una emergencia”, señaló.
En esa línea, el mandatario municipal enumeró otras intervenciones habituales del equipo: “Está para un poste que está con peligro de derrumbe, está para la emergencia, está para cuando se cae un derrame tóxico en la vía pública, están para prever cualquier tipo de eventos masivos y estar ahí a disposición”.
Además, destacó el trabajo preventivo que realiza la institución mediante capacitaciones en escuelas, clubes y organizaciones sociales. “También están el día a día en lo que hacen, que es capacitar, hacer RCP, todas las capacitaciones que se hacen en las escuelas”, afirmó.
Brigadas y capacitación
El Cobem funciona a través de distintas brigadas dedicadas a emergencias médicas, rescates, logística, coordinación operativa y formación comunitaria. Entre sus tareas se encuentran los traslados sanitarios, los operativos ante fenómenos climáticos y la preparación de vecinos para actuar ante situaciones de riesgo.
El intendente también recordó la participación del organismo durante la pandemia y valoró el compromiso de sus trabajadores. “Por supuesto que estuvieron en el COVID y a donde perdieron un director de planta en ese momento en el medio del COVID porque ellos siempre están”, sostuvo.
Poletti aseguró que el objetivo es continuar fortaleciendo la capacidad operativa del organismo con herramientas y equipamiento. “Quieren más camioneta, quieren otra ambulancia, pero se va creciendo. Ya tenemos una ambulancia nueva de alta complejidad”, indicó. En ese sentido, destacó el compromiso del personal: “Lo más importante que tiene que gobernar es su gente y el sentido de pertenencia”.
“Una propia familia”
El director del Cobem, Marcos Raúl Quintana, repasó su extensa trayectoria dentro del organismo y resaltó la continuidad del trabajo realizado por distintas generaciones de trabajadores. “Ya tengo 43 años y medio acá, toda una vida. Espero que cuando me retire que el personal que queda trabajando le siga dando el esfuerzo que siempre le hemos dado todos los que nos hemos retirado”, expresó.
Quintana explicó que actualmente el servicio cuenta con diferentes unidades para responder a las necesidades de la ciudad. “Actualmente estamos con camioneta de rescate, con la ambulancia, con la unidad sanitaria de alta complejidad”, detalló.
Además, mencionó que el organismo dispone de vehículos destinados a tareas específicas: “Tenemos camioneta para trasladar el personal de capacitación, tenemos otra camioneta para el personal de logística, que es lo que te dan en el taller y todas esas cosas”.
Por su parte, Poletti volvió a remarcar la identidad particular que caracteriza al Cobem y la actitud de sus integrantes frente a las necesidades de la comunidad. “No preguntan: ‘esto me corresponde o no me corresponde hacer’. Si el Cobem lo puede hacer, ellos están dispuestos a hacerlo”, afirmó.
Con 45 años de historia, el Cobem continúa como un servicio esencial para la ciudad, combinando asistencia inmediata, prevención y capacitación para responder ante los desafíos que surgen diariamente en Santa Fe.