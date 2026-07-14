Aniversario

45 años del Cobem: cómo trabaja el equipo que asiste en emergencias y capacita a lo santafesinos

El intendente Juan Pablo Poletti y el director del organismo, Marcos Raúl Quintana, destacaron la trayectoria, el compromiso del personal y la importancia de su trabajo diario en la atención de situaciones críticas en la ciudad de Santa Fe.