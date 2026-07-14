El anunciado traslado de las personas mayores que viven en el Hogar “Antón Martín”, de San José del Rincón, hacia la Residencia para Adultos Mayores “Dr. Alfredo Richi”, en la ciudad de Santa Fe, abrió una controversia entre organizaciones de la comunidad y el Gobierno provincial. Cabe destacar que de este último dependen ambas residencias.
Controversia por el traslado de personas mayores de un hogar de Rincón a Santa Fe
Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano sostienen que la medida responde al deterioro edilicio del inmueble y con el fin de resguardar la seguridad de los residentes. En la localidad, hay voces que se levantan contra la decisión.
Mientras el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano sostiene que el edificio presenta graves deficiencias estructurales que hacen inviable continuar habitándolo, desde la Asociación Civil “Rincón Somos Todos” reclaman que la decisión fue tomada sin suficiente información pública y hablan de “traslado forzoso” y “desarraigo”. También vienen llevando adelante abrazos simbólicos y convocatorias de vecinos, uno de los cuales se realizó este lunes por la tarde.
La secretaria de Políticas Sociales e Integración Social de la provincia, Viviana Foresi, explicó que la decisión surgió luego de un informe técnico elaborado por profesionales del área de Arquitectura del ministerio. “La residencia tiene muchas deficiencias edilicias: humedad, rajaduras, revoques caídos. Es un edificio muy antiguo y una parte tiene valor patrimonial, pero hoy no está en condiciones óptimas para que la gente siga viviendo allí”, afirmó, de acuerdo al diagnóstico de los especialistas.
Según precisó, la intención es ubicar a los residentes al Hogar Dr. Richi, un inmueble ubicado Güemes 6338, de la ciudad de Santa Fe, que fue reacondicionado para ese fin y que hoy está vacío. “Lo refuncionalizamos y creemos que ofrece mejores condiciones para los adultos mayores”, señaló.
Foresi aseguró, asimismo, que la decisión fue conversada previamente con los residentes y con sus referentes afectivos. “Hay un par de personas que no quieren mudarse y estamos buscando alternativas para que puedan permanecer en Rincón. Los que no se quieren trasladar se van a quedar”, aseguró. Y dijo que “una tercera persona quiere irse a Tartagal porque tiene un familiar cercano allí”.
En cambio, explicó que alrededor de 10 residentes sí aceptaron el traslado al nuevo espacio. “La mayoría no tiene allegados de referencia y ellos se consideran una familia. La idea es que se muden todos juntos, con la misma directora y el mismo personal que hoy los acompaña. No queremos que pierdan sus vínculos de contención", remarcó la funcionaria.
Abrazo simbólico
En tanto, en la comunidad rinconera hay vecinos que se oponen al traslado y realizaron este lunes un abrazo simbólico. Desde la Asociación Civil “Rincón Somos Todos”, remarcan que el principal perjuicio no es solamente el cambio físico de edificio sino la pérdida de los vínculos cotidianos construidos durante años.
“¿Por qué no alquilar un lugar dentro de Rincón mientras se realizan las obras? No hablamos solamente de un techo; hablamos del cuidado emocional, que también es salud", señalaron en un documento difundido este lunes.
En el texto recuerdan que muchos residentes nacieron o desarrollaron gran parte de su vida en la ciudad, reciben visitas frecuentes de familiares, vecinos y organizaciones sociales, participan de celebraciones religiosas y mantienen una fuerte integración comunitaria. “No son objetos, son personas con derechos, sentimientos e historia. Hoy están angustiados porque esta es su casa”, manifestaron.
La asociación también planteó que debe priorizarse la autonomía, la dignidad y la permanencia en su comunidad cuando sea posible, al tiempo que solicitó que “la decisión sea revisada”.
Stella Allende, presidenta de la organización, expresó la preocupación de vecinos e instituciones locales. "Nos preguntamos por qué la Provincia no dice claramente si esto es realmente un traslado temporal o si se los llevan para que nunca vuelvan a Rincón. Ese edificio fue donado para funcionar como residencia de adultos mayores y creemos que debería seguir cumpliendo esa función", sostuvo.
Qué pasará con el personal
Consultada sobre si la mudanza implicaría cambios en el personal, Foresi aclaró que “los trabajadores del hogar continuarán acompañando a los adultos mayores. La mitad de ellos ya pertenecía al Hogar Richi con anterioridad y estaba prestando servicios en Rincón, mientras ese edificio de Santa Fe permanecía cerrado, así que ahora volverían", explicó.
Con respecto al inmueble del Antón Martín, indicó que todavía no existe una definición sobre su destino. “Primero habrá que realizar una evaluación integral porque necesita una intervención importante. Así como está, no puede utilizarse para ninguna otra cosa”, sostuvo la funcionaria de la cartera de Igualdad y Desarrollo Humano.
Con relación a las movilizaciones impulsadas por vecinos y organizaciones locales, Foresi aseguró que el ministerio mantiene abierta la instancia de diálogo. “Estamos dispuestos a recibir a quienes quieran conversar. Si nos piden una audiencia, los vamos a atender sin ningún problema. Entendemos que esta es una decisión difícil, pero cuando un edificio no está en condiciones, un funcionario tiene la responsabilidad de actuar”, expresó.
La funcionaria agregó que el traslado aún no tiene una fecha definitiva, aunque estimó que podría concretarse “en las próximas semanas”, mientras continúan las conversaciones con los residentes y el acompañamiento de profesionales para facilitar el proceso de adaptación al traslado.