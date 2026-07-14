"Antón Martín"

Controversia por el traslado de personas mayores de un hogar de Rincón a Santa Fe

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano sostienen que la medida responde al deterioro edilicio del inmueble y con el fin de resguardar la seguridad de los residentes. En la localidad, hay voces que se levantan contra la decisión.