La construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé continúa avanzando según el cronograma previsto y desde la Dirección Provincial de Vialidad aseguraron que los trabajos marchan al ritmo esperado. Además, se analiza la situación del histórico Puente Carretero y se intensificaron los controles de peso de camiones en las rutas provinciales.
Vialidad confirmó tareas en el viejo Puente Carretero y reforzó los controles de peso en rutas
El administrador de Vialidad Provincial detalló el estado de la estructura histórica, las gestiones para su reparación y los resultados de los operativos de control de carga, que ya detectaron excesos de peso en camiones.
El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, destacó el avance de la obra y confirmó que el objetivo es comenzar la inauguración en marzo del próximo año.
Más de 130 pilotes construidos
Seghezzo explicó que una de las etapas más importantes de la obra, la construcción de los pilotes que sostendrán la estructura, está próxima a completarse. “Estamos muy satisfechos, vamos en ritmo. Ni adelantados ni atrasados, vamos respetando los tiempos para empezar a inaugurar esta obra en marzo del año que viene”, afirmó.
Sobre el avance de los trabajos, detalló: “La parte de pilotes ya tenemos construido 131 pilotes de 136. Nos quedan solamente cinco que los vamos a empezar a construir esta semana sobre pontones, por sobre el río Salado”. En este punto, señaló que la bajante del río permitió acelerar parte de las tareas previstas. “Nos vino muy bien, pudimos trabajar muchísimo y se adelantó bastante”, indicó.
Los pilotes, según explicó, requieren perforaciones profundas para garantizar la estabilidad de la estructura. “Estos pilotes son una perforación a 30 metros de profundidad. Después de ahí arriba se hace la columna”, detalló.
Además, destacó que también avanzan los accesos al nuevo enlace vial. “Estamos avanzando con la parte de Santa Fe, el acceso a la ciudad capital, que es bastante más simple porque no es parte urbana, y con la parte de Santo Tomé estamos en calle Mitre”, explicó.
Qué pasará con el viejo puente
Mientras continúa la construcción del nuevo puente, también se evalúa la situación del histórico Puente Carretero que conecta ambas ciudades y que requiere tareas de mantenimiento.
Seghezzo explicó que la estructura presenta signos propios del paso del tiempo. “Es un puente de muchísimos años que lógicamente hay que hacerle reparaciones. Se van abriendo las juntas, también por la inclinación misma de las pilas que tienen abajo”, señaló.
El funcionario aclaró que se trata de intervenciones posibles, aunque necesarias. “Todas son cosas que se pueden reparar, pero hay que hacerlo”, afirmó. Según indicó, Nación realizó un pedido para evaluar si la Provincia podía hacerse cargo de los trabajos. “Estamos viendo, estamos negociando con Nación”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que todavía debe definirse quién llevará adelante la reparación. “Hay que ver si lo hace Vialidad Nacional como corresponde o si lo toma también la provincia de Santa Fe, que está haciendo el puente al lado, que es un puente provincial”, explicó.
Seghezzo remarcó que intervenir a tiempo permite reducir costos y evitar mayores complicaciones. “Como toda obra de mantenimiento, cuanto antes la hacés, mejor es, más sencillo es y menos dinero hay que invertir”, concluyó.
Controles de peso
Además de las obras viales, Vialidad Provincial mantiene operativos para controlar el peso de los camiones que circulan por las rutas santafesinas mediante el programa denominado “Santa Fe Pesa”.
Seghezzo explicó que el control de cargas debería tener una estrategia nacional debido al movimiento constante de transporte entre provincias. “Todo lo que es control de peso debería ser una estrategia nacional, porque la provincia no tiene aduanas, no hay un límite con aduana. Acá pasan distintas provincias todo el tiempo, las 24 horas del día”, sostuvo.
El funcionario destacó la importancia de estos controles por el volumen de transporte que circula por Santa Fe. “Tenemos el puerto exportador más grande de nuestro país. Más del 75% de toda la exportación de grano de la República Argentina pasa por Santa Fe”, explicó.
Sobre los resultados de los operativos, informó que ya se realizaron controles a miles de vehículos. “Controlamos 10.400 camiones, muchísimos con operativos, más de 130 tipos de operativos por mes”, detalló.
Además, precisó que se detectaron importantes excesos de carga y se labraron infracciones. “El exceso general detectado son más de 1.700 toneladas de exceso de peso y tenemos hechas prácticamente 500 multas”, indicó.
El administrador de Vialidad explicó que los controles deben ser dinámicos debido a que los transportistas suelen advertirse entre sí cuando se realizan operativos. “Los operativos son muy puntuales, porque apenas empezamos en un operativo también se empiezan a avisar por WhatsApp. Normalmente estamos una hora, una hora y media en un lugar y ya vamos a otro lugar”, cerró.