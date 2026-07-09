El asfalto de las rutas santafesinas es el escenario de una batalla silenciosa contra el desgaste. Mantener las calzadas en buen estado se volvió un desafío complejo en una provincia clave para la producción y el transporte de mercancías. En ese contexto, el programa "Santa Fe Pesa" intenta poner un límite a una de las principales causas del deterioro prematuro de las rutas: los camiones que circulan excedidos en los límites de carga permitidos por ley.
"Santa Fe Pesa": la Provincia ya detectó más de 1.600 toneladas de sobrepeso en camiones
A través de un plan de operativos móviles en distintos corredores, la gestión gubernamental busca evitar el desgaste prematuro de las calzadas provocado por el transporte de carga que excede los límites legales.
Las autoridades de la cartera de Obras Públicas advierten que pavimentar o reparar trazados viales pierde sentido si, en paralelo, no se fiscaliza el peso que soportan. Para los funcionarios, cada tonelada excedida acelera de manera exponencial la aparición de baches, grietas y hundimientos, deteriorando puentes y bases estructurales que se financian directamente con el dinero de los contribuyentes.
El mapa del sobrepeso en las rutas
Los datos recolectados revelan que el fenómeno del sobrepeso no es un hecho aislado, sino una problemática recurrente en la logística local. Los registros de los controles muestran que no todas las actividades comerciales infringen las normas por igual:
Los materiales áridos a la cabeza: Los camiones que transportan arena y piedra concentran el mayor índice de infracciones.
El agro y la construcción: En una escala menor, pero igualmente significativa, se ubican los cargamentos de cereales y oleaginosas (como maíz, soja y girasol), el traslado de maquinaria agrícola pesada y los camiones hormigoneros.
La resistencia cultural a las balanzas es un obstáculo conocido en la región. A diferencia de lo que ocurre en países limítrofes, en Argentina el control de peso todavía genera rispideces y evasión por parte de algunos transportistas.
Una estrategia de "sorpresa" contra los desvíos
Para contrarrestar las maniobras de los choferes que intentan esquivar las inspecciones, las fuerzas provinciales diseñaron un esquema de control dinámico. El personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) trabaja bajo una modalidad itinerante.
Al no dejar las balanzas fijas en un solo lugar, los operativos sorprenden a los transportistas en diferentes corredores y horarios, promediando más de 130 intervenciones por mes.
El balance de los operativos es contundente: sobre casi 10.000 camiones pesados inspeccionados, se labraron más de 400 actas de infracción. Estas multas representan un total acumulado que supera las 1.638 toneladas de exceso, evidenciando que el transporte con sobrepeso sigue siendo una variable de peso a corregir para estirar la vida útil de las carreteras del distrito.