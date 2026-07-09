Infraestructura vial y fiscalización

"Santa Fe Pesa": la Provincia ya detectó más de 1.600 toneladas de sobrepeso en camiones

A través de un plan de operativos móviles en distintos corredores, la gestión gubernamental busca evitar el desgaste prematuro de las calzadas provocado por el transporte de carga que excede los límites legales.