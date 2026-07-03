La construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé continúa de acuerdo con el cronograma previsto. Durante una recorrida, autoridades provinciales, representantes de organizaciones ciclistas y equipos técnicos supervisaron el avance de los trabajos y analizaron el diseño de la futura bicisenda, que buscará mejorar la seguridad de quienes cruzan entre ambas ciudades.
El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé incorporará bicisenda y corredor peatonal: así avanza la obra
Funcionarios y ciclistas analizaron el diseño del espacio exclusivo para bicicletas y evaluaron alternativas para mejorar la seguridad en la conexión entre ambas ciudades.
El senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, aseguró que la ejecución mantiene el ritmo esperado y que no existen inconvenientes que puedan afectar los plazos establecidos. "El avance de obra viene tal cual lo previsto. No hay ningún tipo de demora ni por la cuestión económica, ni climática, ni técnica de la obra", afirmó.
El legislador explicó que la finalización continúa prevista para el primer semestre del próximo año y recordó que el proyecto se desarrolla en tres frentes simultáneos: la intervención en el acceso de Santa Fe, la construcción del puente y el viaducto, y las obras sobre avenida 7 de Marzo, en Santo Tomé.
Además, destacó la incorporación de la lanzavigas, una maquinaria especialmente destinada a acelerar la construcción de la estructura principal incluso cuando las condiciones del río no son las mejores.
Obra pensada para peatones y ciclistas
Garibaldi remarcó que el nuevo puente no solo resolverá el tránsito de los cerca de 40.000 vehículos que circulan diariamente entre ambas ciudades, sino que también ofrecerá una solución para peatones y ciclistas.
"Cuando decimos la obra del puente pensamos en el tránsito vehicular, pero no hay que descuidar, al contrario, hay que ponderar mucho a ciclistas y a peatones", sostuvo.
En ese sentido, explicó que el proyecto contempla dos carriles por sentido para los automóviles, una bicisenda exclusiva y un espacio independiente para peatones, ambos con mejores condiciones de circulación e iluminación.
Escuchar a quienes usan la bicicleta
Durante la recorrida participaron integrantes de Santa Fe en Bici, quienes aportaron su experiencia para analizar aspectos del proyecto que aún se encuentran en evaluación, especialmente en la conexión con la circunvalación.
"Vinimos con ciclistas para que conozcan la obra, pero también para escucharlos. Queremos saber qué hay que tener en cuenta para que no quede ningún detalle sin contemplar", señaló Garibaldi.
El senador explicó que uno de los sectores que todavía se estudia es el cruce de la ciclovía en la zona de la circunvalación, donde confluyen distintos movimientos vehiculares y será necesario definir una solución que garantice mayor seguridad.
Reclamo por conexiones más seguras
Por su parte, Leonardo Vergara, integrante de Santa Fe en Bici, valoró la posibilidad de participar en la planificación y remarcó que el actual puente presenta importantes dificultades para quienes se trasladan en bicicleta.
"Esta arteria es complicada porque hay mucho tránsito y no hay espacios seguros para los ciclistas. Está buenísimo que haya un diálogo con los usuarios que andamos todos los días", expresó.
El referente indicó que el tramo más complejo se encuentra en el rulo de acceso a la circunvalación, donde la velocidad de los vehículos convierte el cruce en un punto de riesgo. "Cuando hay autos a alta velocidad y no existen caminos seguros ni buena señalización, se vuelve complejo para el ciclista", explicó.
Por último, Vergara señaló que el uso cotidiano de la bicicleta creció de manera sostenida desde la pandemia, tanto dentro de Santa Fe como en los viajes entre localidades cercanas. "Las conexiones seguras son súper importantes y es fundamental que los espacios para peatones, ciclistas y automóviles estén claramente separados", concluyó.