Una dolorosa noticia conmociona al mundo de las redes sociales y del deporte de montaña. La creadora de contenido alemana Laura Viktoria Härtig falleció a los 30 años tras permanecer casi tres semanas internada a raíz de un violento accidente vial.
Italia: murió una influencer alemana tras chocar con un esquiador olímpico en su luna de miel
La joven de 30 años agonizó durante 19 días luego de colisionar en bicicleta contra el deportista italiano Peter Runggaldier.
La joven se encontraba en el norte de Italia celebrando su luna de miel junto a su flamante esposo, Tilman, con quien se había casado en una ceremonia íntima en mayo. La pareja compartía unos días de vacaciones en Los Dolomitas, en la cordillera de los Alpes orientales, cuando una salida recreativa en bicicleta se transformó en tragedia.
Härtig, reconocida por su profundo amor por la naturaleza, sumaba más de 54.000 seguidores en su cuenta de Instagram, espacio donde se dedicaba a difundir contenido especializado sobre esquí, senderismo, ciclismo, escalada y excursiones de alta montaña.
Apenas dos días antes del siniestro, la creadora digital había compartido con su comunidad las postales civiles de su boda bajo el emotivo mensaje: "Alma gemela para toda la vida".
El violento choque con un deportista olímpico
El hecho fatal ocurrió el pasado 23 de junio en el Paso de Sella, un icónico puerto de montaña que conecta las localidades de Val Gardena con Val di Fassaen.
Mientras circulaba en bicicleta, la influencer chocó de frente contra el exesquiador olímpico italiano Peter Runggaldier, de 57 años, quien presuntamente tomó una curva pronunciada sobre la carretera estatal. La violencia del impacto fue tal que la bicicleta de Härtig se partió en dos, provocando que la joven saliera despedida directo hacia el asfalto y sufriera heridas de extrema gravedad.
Tras ser reanimada en el lugar por personal paramédico, fue trasladada de urgencia en helicóptero hacia un centro de salud en Bolzano. Runggaldier también resultó herido en la colisión y requirió traslado aéreo a un hospital en Trento, aunque su evolución clínica fue favorable.
Pese a los esfuerzos médicos, la influencer falleció el domingo 12 de julio tras 19 días de agonía. Previo a su deceso, la joven había sido derivada a un establecimiento de su Baviera natal, en Alemania, para pasar sus últimas horas rodeada de sus familiares directos.
Investigación judicial
La Fiscalía de Trento inició una investigación penal para esclarecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes en el Paso de Sella, una ruta sumamente codiciada por ciclistas pero que registra un alto flujo vehicular en el verano europeo.
Peter Runggaldier, quien representó a Italia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 y 1998 y ostenta una medalla de plata mundial en esquí alpino, rompió el silencio con un comunicado en redes sociales solicitando reserva.
"Les pido que respeten mi dolor y mi necesidad de confidencialidad. Mis pensamientos están con todas las personas afectadas y sus familias", expresó el atleta, descartando brindar entrevistas por el momento.
Por su parte, la familia de Laura utilizó el perfil de la joven para dedicarle una emotiva despedida, agradeciendo el apoyo de la comunidad. "Laura se dirigió a sus amadas montañas al atardecer, montañas donde siempre brilla el sol y aguardan las mejores rutas. Ella amaba compartir su pasión con ustedes", cerró el posteo de homenaje.