Dos personas murieron después de una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de Italia la mañana de este miércoles.
Italia: dos personas murieron tras un estallido en una planta pirotécnica
Los bomberos recuperaron los cuerpos de una mujer y un joven de entre los escombros tras la deflagración en Borgorose. El establecimiento ya había registrado un antecedente fatal en julio de 2023 con tres víctimas operarias.
La explosión se produjo en el interior de un búnker de producción de la empresa Pirotecnica Mattei, en Borgorose, en la provincia de Rieti.
Los bomberos recuperaron de entre los escombros los cuerpos de las dos víctimas, identificados como una mujer y un joven.
Otros dos trabajadores implicados en el incidente resultaron ilesos, según los equipos de rescate.
Bomberos, médicos, personal de emergencia y agentes de Policía acudieron al lugar, aseguraron la zona y pusieron en marcha de operaciones de rescate.
Las autoridades están investigando la causa de la explosión y las circunstancias que rodearon el incidente.
Según medios nacionales, otra explosión se produjo en la empresa en julio de 2023, provocando la muerte de tres personas cuando preparaban materiales pirotécnicos.