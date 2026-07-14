Momentos de tensión

Militares rescataron a un hombre cuyo auto cayó al agua en Trieste, Italia

Un grupo de militares que se encontraba en la ciudad italiana intervino al ver que un vehículo ingresó al agua con un conductor en su interior. Los efectivos se lanzaron al mar, lograron sacar al hombre del automóvil y lo dejaron bajo atención de los equipos de emergencia.