Un grupo de militares rescató a un hombre que quedó atrapado dentro de su vehículo luego de que el auto terminara en el agua en la ciudad de Trieste, Italia. El episodio ocurrió cuando los efectivos, que se encontraban en la zona por una actividad de una academia militar, observaron la situación y decidieron intervenir de inmediato.
Militares rescataron a un hombre cuyo auto cayó al agua en Trieste, Italia
Un grupo de militares que se encontraba en la ciudad italiana intervino al ver que un vehículo ingresó al agua con un conductor en su interior. Los efectivos se lanzaron al mar, lograron sacar al hombre del automóvil y lo dejaron bajo atención de los equipos de emergencia.
De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, los militares se arrojaron al agua para asistir al conductor, que permanecía dentro del automóvil mientras el vehículo comenzaba a hundirse. Tras lograr retirarlo del interior, lo trasladaron hasta un lugar seguro y quedó a disposición de los servicios de emergencia.
La intervención de los militares para rescatar al conductor
El hecho ocurrió en la costa de Trieste, una ciudad portuaria ubicada en el noreste de Italia. Los efectivos se encontraban en la zona cuando advirtieron que un automóvil había ingresado al agua con una persona en su interior.
Ante la situación, los militares actuaron rápidamente y se acercaron al vehículo para intentar liberar al conductor antes de que el auto quedara completamente sumergido. La maniobra requirió ingresar al mar y trabajar en condiciones complejas para poder acceder al habitáculo.
Finalmente, lograron sacar al hombre del interior del vehículo y ponerlo a salvo. Luego del rescate, el conductor fue entregado al personal de emergencia que continuó con la asistencia correspondiente.