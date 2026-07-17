Clima

Fuerte temporal en Buenos Aires: hay tormentas, caída de granizo y rige alerta por lluvias y viento

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una jornada marcada por fuertes tormentas que ya provocan complicaciones en la circulación y caída de granizo en algunas localidades. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por lluvias intensas y ráfagas, mientras monitorea la evolución del fenómeno durante las próximas horas.