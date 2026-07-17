Un grave accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Un micro de larga distancia de la empresa Vía TAC volcó y cayó desde el puente que atraviesa el Arroyo La Guardia, en medio del intenso temporal que afecta a la región.
Volcó un micro y cayó desde un puente en la Ruta 7: varios heridos y buscan a uno de los choferes
El accidente ocurrió este viernes por la mañana en el puente del Arroyo La Guardia, a la altura de Carmen de Areco. El colectivo de la empresa Vía TAC cayó desde varios metros mientras viajaba hacia el conurbano bonaerense. Bomberos, policías y personal sanitario trabajaban en el rescate de los pasajeros.
Como consecuencia, varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud, mientras los equipos de emergencia desplegaron un importante operativo para asistir a las víctimas.
El colectivo había partido desde Laboulaye, en el sur de Córdoba, realizó escalas en la provincia de San Luis y tenía como destino final la localidad bonaerense de Moreno. A bordo viajaban alrededor de veinte pasajeros, además de los dos conductores.
Los heridos fueron derivados principalmente al Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Entre los pasajeros asistidos se encontraba un bebé, según confirmaron testigos que viajaban en la unidad.
Las fuertes ráfagas de viento, la principal hipótesis del accidente
Las primeras reconstrucciones indican que el micro perdió estabilidad cuando comenzaba a cruzar el puente sobre el Arroyo La Guardia.
"Estábamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que en este momento está siendo atendida", relató Maximiliano, uno de los pasajeros, en declaraciones televisivas.
Según su testimonio, el colectivo cayó desde una altura estimada de entre seis y ocho metros, aunque otros reportes indican que el impacto se produjo sobre el talud del puente, lo que habría reducido las consecuencias del siniestro. Esa diferencia forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades.
Las intensas ráfagas de viento, la lluvia y la baja visibilidad complicaron tanto la circulación sobre la Ruta 7 como las tareas de rescate desplegadas por Bomberos Voluntarios, Policía y personal médico.
Buscan a uno de los choferes mientras continúa la investigación
Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es la situación de uno de los conductores del micro.
De acuerdo con el relato de pasajeros, el colectivo era conducido por dos choferes y uno de ellos habría abierto una puerta lateral y saltado del vehículo segundos antes del vuelco.
"Falta uno porque abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran", aseguró Maximiliano, quien explicó que esa versión le fue transmitida por el otro conductor.
Hasta el momento, esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades que intervienen en el operativo, por lo que continúa siendo parte de los testimonios recogidos en el lugar del accidente.
Mientras tanto, la circulación sobre la Ruta Nacional 7 permanecía parcialmente restringida para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y de la Policía Científica, que realizará las pericias destinadas a establecer las causas del siniestro.
Los investigadores buscarán determinar si las condiciones meteorológicas fueron el factor determinante o si existieron otros elementos, como el estado de la calzada o eventuales fallas mecánicas, que hayan contribuido al vuelco.
Recomendaciones para quienes viajan por la zona
Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar las precauciones mientras continúe el temporal:
Reducir considerablemente la velocidad.
Evitar maniobras bruscas durante lluvias y ráfagas intensas.
No circular por puentes o sectores anegados si las condiciones empeoran.
Consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje.
Respetar los desvíos y las indicaciones del personal de seguridad.