Siniestro vial

Volcó un micro y cayó desde un puente en la Ruta 7: varios heridos y buscan a uno de los choferes

El accidente ocurrió este viernes por la mañana en el puente del Arroyo La Guardia, a la altura de Carmen de Areco. El colectivo de la empresa Vía TAC cayó desde varios metros mientras viajaba hacia el conurbano bonaerense. Bomberos, policías y personal sanitario trabajaban en el rescate de los pasajeros.