El Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) condenó a un hombre de 40 años por el delito de tenencia simple de estupefacientes y unificó esa sanción con una condena anterior, fijando una pena única de tres años de prisión de ejecución condicional. La resolución fue dictada en el marco de un juicio abreviado por un operativo policial realizado en Cayastá hace casi seis años.
Condenan al hijo de un narco de la costa santafesina por tenencia de drogas
La investigación comenzó tras un control policial realizado en 2020, sobre la ruta provincial Nº 1, a la altura de Cayastá. El procedimiento permitió secuestrar cocaína y marihuana del vehículo en el que viajaban padre e hijo.
La sentencia fue firmada el 1 de julio por el juez Emilio Rosatti, quien hizo lugar al acuerdo alcanzado entre el fiscal auxiliar Nicolás Sacco, el defensor particular Sebastián Gervasoni y el imputado, Claudio Alejandro Zárate, de 40 años, hijo de Rafael Horacio Zárate, un conocido narcotraficante de la costa santafesina condenado el año pasado por la Justicia Federal.
Control sobre la ruta
La causa se originó el 8 de noviembre de 2020, cuando efectivos de la Unidad Regional VII de la Policía de Santa Fe realizaban un control vehicular sobre la ruta provincial Nº 1, a la altura del kilómetro 68, en el paraje Paso del Tigre, jurisdicción de Cayastá.
En esas circunstancias, un Chevrolet Meriva eludió el puesto de control, aunque fue interceptado unos 300 metros más adelante luego de una breve persecución.
Durante la requisa, los policías observaron que el acompañante intentaba ocultar una bolsa debajo del asiento. La intervención de la Brigada Operativa Antinarcóticos VII permitió secuestrar 40 gramos de marihuana distribuidos en 41 envoltorios, 52 gramos de cocaína —parte de ellos fraccionados en 66 dosis—, tres teléfonos celulares y 1.010 pesos en efectivo.
Además del ahora condenado, en el vehículo viajaban José Antonio M. como conductor y Horacio Rafael Zárate y Claudia Rosana K. en el asiento trasero de la Meriva.
De la venta al consumo
Tras la investigación fiscal tramitada ante el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, Zárate fue procesado inicialmente por tenencia simple de estupefacientes. Sin embargo, cuando la causa fue elevada a juicio, la Fiscalía modificó la acusación y sostuvo que la droga estaba destinada a la comercialización.
Esa hipótesis finalmente no prosperó. Al fundamentar la sentencia, Rosatti señaló que si bien existían indicios que justificaron ese cambio de calificación durante la instrucción, las pruebas reunidas no alcanzaban para acreditar el propósito de comercializar los estupefacientes.
El magistrado sostuvo que el hallazgo de la droga fue fortuito, durante un control de rutina, y que únicamente quedó demostrada la tenencia del material secuestrado, sin elementos suficientes para probar la denominada "ultrafinalidad" exigida por la legislación para configurar el delito de tenencia con fines de comercialización.
Pena unificada
Por ese motivo, el tribunal condenó a Zárate a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de tenencia simple de estupefacientes.
No obstante, el juez advirtió que el imputado ya había sido condenado el 13 de febrero de 2025 por el Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe a dos años de prisión condicional por el mismo delito.
Como el hecho ahora juzgado había sido cometido antes de aquella sentencia, Rosatti dispuso la unificación de ambas condenas y fijó una pena única de tres años de prisión de ejecución condicional.
Además, el condenado deberá fijar residencia dentro de la jurisdicción del tribunal, permanecer bajo supervisión del Patronato de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y afrontar la multa prevista por la ley. La sentencia también ordenó la destrucción, en acto público, de la droga secuestrada.
El accidente que los expuso
Aunque este expediente se originó en un procedimiento realizado en 2020, la familia Zárate adquirió notoriedad pública cinco años más tarde, a raíz del siniestro vial ocurrido el 12 de enero de 2025 sobre la ruta provincial Nº 1, en el acceso norte a Cayastá. Esa noche, Rafael Horacio Zárate protagonizó un choque en el que murió una joven motociclista y otra persona resultó herida.
El episodio puso el foco sobre el grupo familiar y derivó en una serie de investigaciones que permitieron visibilizar su presunta vinculación con el narcotráfico y otras actividades delictivas en la costa santafesina.
Semanas después del accidente, Rafael Horacio Zárate volvió a ser detenido en una causa por comercialización de estupefacientes y, meses más tarde, la Justicia Federal lo condenó a cuatro años de prisión por delitos vinculados al tráfico de drogas.
Ese desenlace también terminó por contextualizar el procedimiento policial de 2020, cuando padre e hijo viajaban juntos en el automóvil que intentó eludir un control y en el que fueron hallados cocaína y marihuana, episodio que ahora derivó en la condena federal de Claudio Alejandro Zárate.