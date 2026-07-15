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Choque múltiple en Río Cuarto: dos muertos y varios heridos tras un accidente en la ruta 35

Las víctimas fatales eran una pareja de Villa La Angostura que viajaba en un Toyota Corolla Cross. La Justicia investiga cómo se originó el siniestro vial ocurrido a la altura de Holmberg.

Cinco vehículos estuvieron involucrados en el impacto.Cinco vehículos estuvieron involucrados en el impacto.
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Dos personas murieron y otras resultaron heridas este martes como consecuencia de un choque múltiple que involucró a cinco vehículos sobre la ruta nacional 35, en el departamento Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba.

El siniestro vial ocurrió a la altura de la localidad de Holmberg, ubicada a unos diez kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, sobre el puente que atraviesa el arroyo Corralito.

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Quiénes eran las víctimas

Las víctimas viajaban en un Toyota Corolla Cross que provenía del sur del país. Fueron identificadas como Lorenzo Manera, de 74 años, y Sara Bengoa, de 80, ambos con domicilio en la ciudad neuquina de Villa La Angostura.

Además del Toyota Corolla Cross, participaron del choque dos camiones de gran porte, un camión de menores dimensiones que transportaba agua y soda y una camioneta Ford Ranger, de acuerdo con la información publicada por el portal Eldocetv.

El siniestro ocurrió sobre el puente del arroyo Corralito.El siniestro ocurrió sobre el puente del arroyo Corralito.

El impacto se produjo en el extremo norte del puente. Entre los vehículos involucrados se encontraba un camión Mercedes-Benz 710, conducido por un hombre de 57 años que circulaba en dirección a Holmberg. En el mismo sentido transitaban un camión Volkswagen 19.320, guiado por un transportista de 49 años, y el Toyota Corolla Cross en el que viajaban las personas fallecidas.

En sentido contrario se desplazaban un camión Mercedes-Benz 1134, conducido por un hombre de 38 años, y una camioneta Ford Ranger en la que viajaba un hombre de 62 años.

Los heridos y la investigación

Los ocupantes de los vehículos que resultaron heridos fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir atención médica.

Por su parte, la fiscalía de turno de Río Cuarto tomó intervención para determinar cómo se produjo el siniestro, mientras que la Policía dispuso el corte preventivo del tránsito sobre el puente para facilitar las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

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