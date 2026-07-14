Un soldado del Ejército Argentino murió durante la madrugada del domingo tras ser atropellado por un motociclista de 18 años que, según la investigación, realizaba la maniobra conocida como "willy" sobre la Costanera de Posadas, en Misiones. Tras el impacto, el conductor abandonó la moto y huyó del lugar. Horas después fue localizado y detenido.
Misiones: un soldado murió atropellado por un motociclista que hacía "willy"
El fallecido fue identificado como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, integrante de la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino. Tras el impacto, el conductor abandonó la moto y huyó del lugar. Horas después fue localizado y detenido.
Cómo ocurrió el accidente
El hecho se registró alrededor de las 5:30 sobre la avenida Costanera. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima cruzaba la calle junto a un compañero cuando fue embestida por una motocicleta cuyo conductor perdió el control mientras circulaba sobre una sola rueda.
El fallecido fue identificado como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, integrante de la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino.
Como consecuencia del fuerte impacto, Barrientos cayó sobre el pavimento y sufrió lesiones de extrema gravedad que provocaron su muerte en el lugar. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona.
La fuga del motociclista
Luego del siniestro, el conductor dejó abandonada una motocicleta Gilera Smash 110 cc y escapó a pie. La Fiscalía interviniente ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas la autopsia al cuerpo de la víctima, mientras la Policía de Misiones inició la búsqueda del responsable.
Para identificar al sospechoso, los investigadores analizaron las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia y realizaron un relevamiento en redes sociales.
Según trascendió, una publicación en Facebook Marketplace en la que se ofrecía una motocicleta con características similares a la utilizada en el hecho permitió avanzar en la identificación del presunto conductor.
El sospechoso fue detenido
A partir de las tareas investigativas, la Policía detuvo cerca de las 16 a un joven de 18 años identificado como Juan Gabriel D. N. en una vivienda del barrio Madariaga, en la ciudad de Posadas.
Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, coincidirían con las observadas en las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Además, al detenido se le practicó un test de alcoholemia. El resultado del examen será incorporado al expediente judicial mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes