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Misiones: un soldado murió atropellado por un motociclista que hacía "willy"

El fallecido fue identificado como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, integrante de la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino. Tras el impacto, el conductor abandonó la moto y huyó del lugar. Horas después fue localizado y detenido.