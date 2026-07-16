Sin heridos

El vehículo oficial del ministro Pablo Cococcioni fue chocado desde atrás en la Circunvalación

El ministro de Seguridad de Santa Fe viajaba en una camioneta oficial que estuvo involucrada en un siniestro sobre la avenida Circunvalación, a la altura de Uriburu, en Rosario. El funcionario resultó ileso.