El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, resultó ileso este jueves por la tarde luego de que la camioneta oficial en la que se trasladaba fuera embestida desde atrás en un accidente ocurrido sobre la avenida Circunvalación (ruta nacional A008), a la altura de Uriburu, en la ciudad de Rosario.
El vehículo oficial del ministro Pablo Cococcioni fue chocado desde atrás en la Circunvalación
El ministro de Seguridad de Santa Fe viajaba en una camioneta oficial que estuvo involucrada en un siniestro sobre la avenida Circunvalación, a la altura de Uriburu, en Rosario. El funcionario resultó ileso.
El hecho se produjo sobre la mano con sentido hacia el puente Rosario-Victoria y formó parte de una serie de tres siniestros viales registrados con escasa distancia entre sí, lo que provocó importantes demoras y un amplio operativo policial y de emergencias.
Cómo fue el accidente en el que viajaba Pablo Cococcioni
De acuerdo con la información oficial brindada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la camioneta oficial fue impactada desde atrás por otro vehículo. Como consecuencia del choque, no se registraron personas heridas y el ministro no sufrió lesiones.
Tras el incidente, Cococcioni permaneció durante algunos minutos en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes y luego se retiró sin inconvenientes.
Tres accidentes en pocos metros sobre Circunvalación
Según los primeros datos, el vehículo oficial del ministro estuvo involucrado en el primero de los tres accidentes ocurridos sobre la Circunvalación de Rosario. Si bien los siniestros se produjeron con pocos metros de diferencia, las primeras informaciones indican que no se trató de un choque en cadena.
A unos 50 metros del primer impacto se registró una segunda colisión en la que participaron tres vehículos. Más adelante, en dirección a Presidente Perón, otros dos automóviles protagonizaron un tercer choque.
Las causas que originaron los accidentes todavía son materia de investigación.
Importantes demoras y operativo policial
Como consecuencia de los siniestros, las autoridades implementaron un corte de tránsito en la intersección de Circunvalación y Avellaneda, en sentido norte, para permitir el trabajo de la Policía, los servicios de emergencia y una grúa que retiró uno de los vehículos involucrados.
El operativo generó importantes complicaciones para quienes circulaban por uno de los principales accesos de Rosario durante la tarde del jueves.