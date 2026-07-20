Un grave accidente de tránsito se registró en la provincia de Misiones, donde un micro de larga distancia chocó contra la parte trasera de un camión sobre la Ruta Nacional 12. Como consecuencia del impacto, al menos 43 personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica.
Un micro que viajaba a Puerto Iguazú chocó contra un camión y dejó 43 heridos
El impacto ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, en Capioví, donde se desplegó un importante operativo de rescate. Cuatro personas sufrieron lesiones de gravedad y fueron derivadas a centros de mayor complejidad.
El siniestro ocurrió en el kilómetro 1461, a la altura de Capioví. El colectivo transportaba a 60 pasajeros y había partido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro con destino a Puerto Iguazú.
Importante operativo de emergencia
Tras el choque, se desplegó un amplio operativo en el que participaron Bomberos, efectivos policiales y equipos médicos para asistir a los ocupantes del micro y ordenar la circulación en la zona.
Según informó Canal 12, los 43 heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Puerto Rico, donde se realizaron las primeras evaluaciones.
Las personas con lesiones leves, como escoriaciones, traumatismos y fracturas de menor gravedad, permanecieron en ese centro de salud, mientras que quienes presentaban heridas de mayor complejidad fueron derivados a otros hospitales.
Cuatro pacientes con lesiones graves
El hospital Samic de Eldorado recibió a cuatro de los heridos con fracturas graves. Entre ellos se encuentran uno de los choferes del micro y un niño.
Mientras tanto, la División Policía Científica trabajó durante varias horas en el lugar para realizar las pericias que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.
Las tareas obligaron a interrumpir completamente el tránsito sobre ese tramo de la Ruta Nacional 12.
Otro accidente fatal en la misma ruta
Horas antes de este hecho, otro siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, aunque a la altura del kilómetro 1600, en jurisdicción de Puerto Libertad.
En esa oportunidad chocaron dos automóviles y el saldo fue de dos personas fallecidas y una mujer con heridas de gravedad.
Las autoridades confirmaron que las víctimas fatales eran los conductores de ambos vehículos, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del choque.