Un fuerte choque protagonizado por cuatro vehículos se registró durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Belgrano y dejó como saldo tres personas heridas.
Choque múltiple entre cuatro autos dejó tres heridos en Belgrano
El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Cramer y Blanco Encalada, en la Ciudad de Buenos Aires, y dejó a varios conductores heridos tras un fuerte operativo de emergencia.
El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas Cramer y Blanco Encalada, en sentido hacia el norte, donde comienzan los carriles habilitados para girar hacia la mano contraria.
El impacto generó un importante despliegue de emergencia y obligó a cortar por completo la circulación en el sector mientras se realizaban las tareas de asistencia.
Tres conductores asistidos
Como consecuencia de la colisión, los cuatro vehículos involucrados sufrieron graves daños materiales y algunos terminaron ubicados sobre la vereda.
Los tres conductores que resultaron heridos fueron atendidos en el lugar por personal del SAME. Además, participaron del operativo efectivos de la Policía de la Ciudad y Bomberos, quienes trabajaron para asegurar la zona y asistir a las personas afectadas.
El choque también provocó un derrame de combustible sobre la calzada, lo que aumentó los riesgos para quienes circulaban por el área.
Investigan las causas
Mientras avanzan las pericias para determinar cómo ocurrió el choque, una de las hipótesis que analizan las autoridades es que algunos de los vehículos podrían haber circulado a alta velocidad al momento del impacto.
Las condiciones climáticas también fueron un factor a considerar, ya que durante la madrugada se registraban precipitaciones leves que podían dificultar la circulación.
Otro choque dejó una mujer herida
En paralelo, durante la mañana se produjo otro accidente de tránsito en el barrio porteño de Floresta.
El hecho ocurrió sobre la avenida Rivadavia al 8300, donde colisionaron un taxi y un colectivo de la línea 2.
Según la información preliminar, el conductor del taxi habría estado alcoholizado. Tras el impacto, la acompañante que viajaba en el automóvil sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Santojanni para recibir asistencia médica.