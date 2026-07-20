Un hombre murió y otras tres personas sufrieron heridas de gravedad este domingo en Neuquén luego de la explosión de una bomba de estruendo que manipulaban durante los festejos posteriores a la final del Mundial 2026.
Neuquén: un muerto tras explotar una bomba de estruendo en los festejos por la Selección
El artefacto detonó de manera repentina mientras era manipulado por un grupo de personas al finalizar la final del Mundial 2026. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y el estado de los lesionados.
El hecho se registró minutos después de que finalizara el encuentro en el que la Selección Argentina perdió ante España. Según relataron testigos, el artefacto explotó de manera repentina mientras era sostenido por las víctimas, provocando un estallido de gran intensidad.
Trasladados de urgencia
Tras la explosión, los servicios de emergencia asistieron a los heridos en el lugar y los trasladaron de inmediato al Hospital Heller, donde permanecen internados.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de las personas involucradas ni brindaron un parte oficial sobre el estado de salud de los lesionados.
Por su parte, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, informó a través de sus redes sociales detalles del operativo realizado para asistir y trasladar a los afectados.
Cómo ocurrió la explosión
La Policía de Neuquén inició las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Por el momento, no se registraron detenciones ni se confirmó el origen del artefacto explosivo.
La causa fue caratulada como "averiguación de las causales de muerte y lesiones", mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas que permitirán establecer cómo se produjo la detonación.
Desde las autoridades indicaron que la situación se encuentra bajo control.
Los riesgos del uso de pirotecnia
El episodio vuelve a poner de manifiesto los peligros asociados al uso de pirotecnia y bombas de estruendo durante celebraciones masivas.
Este tipo de artefactos puede provocar lesiones de extrema gravedad, entre ellas quemaduras, daños oculares, amputaciones y, en los casos más graves, la muerte como consecuencia de la onda expansiva.
Mientras avanza la investigación, se espera que en las próximas horas tanto la Policía como la Justicia provincial aporten más información sobre las pericias y la evolución de los heridos.