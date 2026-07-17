En Cañada de Gómez

Investigan una tentativa de homicidio tras una pelea durante los festejos por Argentina

Un hombre sufrió ocho heridas de arma blanca y debió ser intervenido quirúrgicamente. La Policía de Investigaciones realizó tres allanamientos y detuvo a seis personas, entre ellas un adolescente. La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación.