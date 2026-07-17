Un violento episodio ocurrido durante los festejos por un nuevo triunfo de la Selección Argentina derivó en una investigación por tentativa de homicidio en Cañada de Gómez. El hecho tuvo lugar el pasado 15 de julio en la plaza San Martín de esa ciudad, cabecera del departamento Iriondo, donde una pelea terminó con un hombre gravemente herido tras recibir múltiples puñaladas.
Investigan una tentativa de homicidio tras una pelea durante los festejos por Argentina
Un hombre sufrió ocho heridas de arma blanca y debió ser intervenido quirúrgicamente. La Policía de Investigaciones realizó tres allanamientos y detuvo a seis personas, entre ellas un adolescente. La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación.
Según se informó, la víctima ingresó por sus propios medios al Hospital local y posteriormente fue sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones. Los profesionales médicos constataron que presentaba ocho heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.
A partir de la denuncia y las primeras actuaciones, la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, inició las tareas investigativas bajo la coordinación del Ministerio Público de la Acusación.
Allanamientos y secuestro de elementos de interés
En el marco de la causa, personal de la PDI llevó adelante tres allanamientos en distintos domicilios de Cañada de Gómez. Los procedimientos permitieron secuestrar teléfonos celulares, cuchillas y prendas de vestir que serán analizadas como parte de la investigación.
Además, los investigadores realizaron un relevamiento de registros de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, junto con la toma de declaraciones testimoniales, elementos que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos involucrados.
Los allanamientos se concretaron en viviendas ubicadas en calle Juan B. Justo al 300, Urquiza al 500 y Moreno al 1100.
Como resultado de los procedimientos, fueron trasladados a sede policial Natalia B., de 43 años; Ariel G., de 35; Nicolás T., de 20; Alexis T., de 18; Lautaro J., de 23; y un adolescente de 17 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.
Intervención de la Justicia
Por disposición de la fiscal Dra. Abi Luz Cabrera, las personas involucradas fueron notificadas de la causa y quedaron sometidas a las diligencias procesales correspondientes.
Los mayores de edad fueron alojados en la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional X, mientras que el adolescente fue puesto a disposición del organismo judicial competente.
La investigación continúa en curso bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el violento enfrentamiento.