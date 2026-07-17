Un hombre de 44 años fue aprehendido tras protagonizar un violento hecho en pasaje Paraná 6600 (Villa Hipódromo), donde cortó la luz de una vivienda, atacó con piedras el inmueble y amenazó de muerte a una mujer y dos niños. Tras ser reducido se ordenó una requisa donde se secuestró material vegetal compatible con estupefacientes, además de otros elementos de interés para la investigación.
Amenazó a su expareja, se enfrentó a la policía y terminó detenido con estupefacientes
El procedimiento comenzó por un grave caso de violencia familiar y concluyó con la intervención de distintas áreas especializadas de la Policía de Santa Fe. La mujer denunció amenazas de muerte y daños contra su vivienda. Tras la aprehensión del hombre, el hallazgo de material compatible con droga dio origen a una segunda línea investigativa a cargo del Ministerio Público de la Acusación.
Todo se inició a partir de un requerimiento ingresado a la Central de Emergencias 911, que motivó el desplazamiento de efectivos del Comando Radioeléctrico hacia el lugar.
Según las primeras actuaciones, una mujer de 43 años denunció que su expareja había irrumpido en la escena generando una situación de extrema tensión. De acuerdo con su relato, el hombre habría interrumpido el suministro eléctrico de la vivienda, la amenazó de muerte y arrojó piedras tanto contra su domicilio como contra la casa de un familiar.
La denunciante también manifestó a los efectivos que el sospechoso estaría armado y expresó temor por su seguridad y la de sus dos hijas menores de edad, circunstancias que elevaron el nivel de riesgo del procedimiento.
Cuando los uniformados intentaron establecer contacto con el hombre, la situación se tornó aún más compleja. Siempre de acuerdo con la reconstrucción policial, el involucrado rechazó cualquier instancia de diálogo, mantuvo una actitud hostil y lanzó nuevas amenazas.
Atrincherado
Entre ellas, advirtió que electrificaría el ingreso a la vivienda para impedir el acceso del personal policial. Además, manifestó presuntas intenciones de quitarse la vida.
Frente a ese escenario, los efectivos activaron el protocolo previsto para situaciones de crisis y solicitaron la intervención del Grupo de Operaciones Especiales. El GOE asumió las tareas de negociación mientras el perímetro permanecía asegurado por personal policial, con el objetivo de reducir riesgos tanto para los ocupantes del inmueble como para terceros.
Tras las gestiones realizadas por los negociadores, los efectivos especializados ingresaron finalmente a la vivienda y lograron reducir y aprehender al hombre sin que se informaran personas lesionadas durante el operativo.
En una primera instancia, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia por su presunta participación en los delitos de amenazas simples y daños.
Secuestro de drogas
Con posterioridad a la aprehensión, y con autorización de la propietaria del inmueble, se llevó adelante una requisa voluntaria en el domicilio. Durante el procedimiento fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares y catorce frascos, además de una bolsa que contenía material vegetal cuyas características resultaron compatibles, en principio, con posibles estupefacientes.
Ante ese hallazgo, se dio inmediata intervención al personal especializado en Microtráfico y al Ministerio Público de la Acusación, que dispusieron la continuidad de las actuaciones para determinar la naturaleza de la sustancia incautada y establecer si corresponde incorporar nuevos delitos a la investigación.