Noche de furia en Villa Hipódromo

Amenazó a su expareja, se enfrentó a la policía y terminó detenido con estupefacientes

El procedimiento comenzó por un grave caso de violencia familiar y concluyó con la intervención de distintas áreas especializadas de la Policía de Santa Fe. La mujer denunció amenazas de muerte y daños contra su vivienda. Tras la aprehensión del hombre, el hallazgo de material compatible con droga dio origen a una segunda línea investigativa a cargo del Ministerio Público de la Acusación.