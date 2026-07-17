Una niña de 10 años falleció este jueves tras un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2, en la zona de El Peligro, partido de La Plata. El siniestro involucró a un automóvil Renault Logan y una camioneta Ford Ranger, y las circunstancias del impacto son investigadas por la Justicia.
Fatal choque en Ruta 2: murió una niña de 10 años y hay dos heridos
El siniestro ocurrió a la altura de El Peligro, en el partido de La Plata, cuando un Renault Logan impactó contra una camioneta que intentaba cruzar la ruta. La Justicia busca determinar cómo se produjo el hecho.
Cómo ocurrió el accidente
La víctima, identificada con las iniciales L.V., viajaba como acompañante en un Renault Logan que era conducido por su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años.
Según la información disponible, el vehículo circulaba por la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata cuando, por motivos que aún se intentan establecer, colisionó con una Ford Ranger manejada por Daniel Reyes Benítez, de 29 años, quien intentaba cruzar la ruta.
La menor murió en el lugar
Tras el violento choque, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de Bomberos Voluntarios de El Peligro y personal del SAME.
La médica que llegó en la primera ambulancia confirmó el fallecimiento de la niña en el lugar del accidente. En tanto, la conductora del Renault Logan y el conductor de la camioneta fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados al Hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, para recibir atención médica.
La investigación
Luego del siniestro, la zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos, quienes buscarán determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por el fiscal Fernando Padovan.