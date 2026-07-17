Sentido a Mar del Plata

Fatal choque en Ruta 2: murió una niña de 10 años y hay dos heridos

El siniestro ocurrió a la altura de El Peligro, en el partido de La Plata, cuando un Renault Logan impactó contra una camioneta que intentaba cruzar la ruta. La Justicia busca determinar cómo se produjo el hecho.