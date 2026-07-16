Un camión que circulaba por la Ruta Nacional 12 protagonizó un grave accidente este miércoles por la tarde al perder el control sobre el puente Justo José de Urquiza, en el complejo Zárate-Brazo Largo. Tras despistarse, el vehículo atravesó la barrera de contención, cayó al vacío e inmediatamente se incendió.
Fatal accidente en la Ruta 12: un camión cayó de un puente y se incendió
Un camión que transportaba soda cáustica cayó de un puente en el complejo Zárate-Brazo Largo, desencadenando un incendio que provocó la muerte del chofer.
Como consecuencia del impacto y del fuego, el conductor falleció en el lugar.
La víctima fue identificada
El camionero fue identificado como Alejandro Suárez, de aproximadamente 45 años y domiciliado en Villa Elisa, partido de La Plata.
El vehículo involucrado era un Volkswagen 717 con un semirremolque marca Bonano, que transportaba soda cáustica. La carga química dificultó las tareas de los equipos de emergencia debido a los riesgos que presentaba el incendio.
El camión quedó completamente destruido por las llamas.
Amplio operativo de emergencia
Tras el siniestro trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Ceibas, bomberos de la región, personal de Gendarmería Nacional y servicios de emergencias médicas.
Las tareas incluyeron la extinción del fuego, el acceso al vehículo siniestrado y el rescate del cuerpo del conductor.
Investigan las causas
La fiscalía interviniente ordenó la realización de pericias para determinar qué provocó el despiste. Los investigadores analizarán distintos factores, entre ellos el estado de la calzada, las condiciones climáticas, posibles fallas mecánicas o un eventual exceso de velocidad.
El hecho provocó restricciones parciales en el tránsito debido al operativo y a la presencia de humo en la zona. Hasta el momento no se reportaron otros heridos ni daños a terceros.