Tras el triunfo de Argentina

Venado Tuerto: imputan a una joven por agredir a un policía durante los festejos mundialistas

La mujer, de 25 años, está acusada de haber golpeado por la espalda a un subinspector que intervenía para contener disturbios durante los festejos por la clasificación argentina a la final del Mundial. La Fiscalía también investiga otros ataques contra efectivos y nuevos episodios de violencia registrados esa misma noche.