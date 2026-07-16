Juicio oral

Causa Maradona: el testimonio del secretario personal expuso el deterioro del Diez y generó tensión en la audiencia

La declaración del Maximiliano Pomargo marcó una jornada clave del juicio oral por su muerte. Describió el deterioro del exfutbolista, reveló detalles de sus últimos días y su testimonio generó un tenso cruce entre las defensas y el tribunal.