El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este jueves, desde las 10, una audiencia marcada por la declaración de Maximiliano Pomargo, quien fue asistente personal del exfutbolista y formó parte de su entorno durante los últimos años de su vida.
Juicio por Maradona: declara por primera vez el asistente que lo acompañó hasta el final
Maximiliano Pomargo brindará testimonio en una audiencia clave del proceso que investiga las circunstancias que rodearon la muerte del exfutbolista ocurrida en noviembre de 2020.
Su testimonio se dará en una etapa clave del proceso judicial, en el que siete integrantes del equipo de salud que atendió a Maradona son juzgados por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual.
El rol de Pomargo
Pomargo integró, junto a Matías Morla y Vanesa Morla, el grupo que administraba los asuntos personales, legales y comerciales del exfutbolista.
Con su declaración se completará la ronda de testimonios de los principales integrantes del entorno cercano de Maradona convocados al debate oral.
Además, estuvo presente en la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, durante la mañana del 25 de noviembre de 2020, día en que murió el exfutbolista. De acuerdo con distintas declaraciones incorporadas al expediente, era una de las personas que se encontraban en el lugar en ese momento.
Qué declaró durante la investigación
En la etapa de instrucción de la causa, Pomargo aseguró que dos días antes del fallecimiento observó que Maradona estaba "hinchado" y afirmó que le transmitió esa preocupación a la enfermera Gisella Dahiana Madrid.
Según relató, incluso le preguntó si ese estado podía estar relacionado con la medicación que recibía el exfutbolista, aunque reconoció que no comunicó esa inquietud al neurocirujano Leopoldo Luque.
También volverá a declarar Carlos Díaz
La audiencia también incluirá una nueva declaración del psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete imputados en la causa y especialista en adicciones.
El profesional buscará ampliar su descargo ante el tribunal, luego de las declaraciones brindadas durante el desarrollo del debate.
En las últimas semanas, el juicio reunió los testimonios de familiares, allegados, médicos y otras personas que tuvieron contacto con Maradona antes de su fallecimiento.
El proceso judicial busca establecer si existieron conductas negligentes durante la internación domiciliaria que derivaron en la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.