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La confesión de Maradona sobre el Gol del Siglo en México 86

A horas de una nueva semifinal entre Argentina e Inglaterra, resurge una declaración del Diez sobre su inolvidable obra en México 1986. Aunque el mundo la convirtió en leyenda, él tenía otra mirada.

Diego Maradona en el gol del siglo.Diego Maradona en el gol del siglo.
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A 40 años del histórico duelo entre Argentina e Inglaterra en el estadio Azteca y en la previa de una semifinal mundialista entre ambos seleccionados, vuelve a cobrar fuerza una de las confesiones más llamativas de Diego Armando Maradona sobre el llamado "Gol del Siglo".

Aunque esa conquista fue elegida como el mejor gol en la historia de los Mundiales y es considerada una de las mayores obras individuales del fútbol, el propio Maradona aseguraba que no era la mejor de toda su carrera.

La confesión de Diego

Dos días después del partido disputado el 22 de junio de 1986, Maradona sorprendió con una frase que contrastó con la admiración mundial por aquella corrida de más de medio campo que terminó con el 2-1 sobre Inglaterra.

"El segundo gol que le anoté a Inglaterra no es el mejor de mi carrera. Lo considero importante porque fue el que le dio el triunfo a mi representativo, pero lo cierto es que he tenido mejores", declaró el capitán argentino en una entrevista publicada por la prensa de la época.

Una jugada nacida de la inspiración

Maradona también explicó que aquella acción no había sido preparada ni imaginada de antemano. Según contó, todo ocurrió en cuestión de segundos y respondió únicamente a su instinto dentro de la cancha.

FILE PHOTO: Argentinian star Diego Maradona raises his arm in the air after scoring his game winning goal against England in their World Cup semi final in Mexico, June 22, 1986. REUTERS/Ted Blackbrow/Pool/File Photo IRELAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRELAND. UNITED KINGDOM OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN UNITED KINGDOMEl segundo tanto fue elegido años después como el "Gol del Siglo" por la FIFA. Foto: Reuters

"Fue producto de la inspiración momentánea", sostuvo el Diez, quien además admitió que tuvo "suerte de no caerse" durante la memorable corrida en la que dejó atrás a medio equipo inglés antes de superar al arquero Peter Shilton.

Un gol que sus compañeros naturalizaban

Con el paso de los años, varios integrantes de aquel plantel campeón del mundo recordaron que, puertas adentro, nadie dimensionó inmediatamente el valor histórico de esa conquista.

FILE PHOTO: Football - 1986 FIFA World Cup - Quarter Final - England v Argentina - Azteca Stadium, Mexico City - 22/6/86 Diego Maradona scores for Argentina. Action Images via Reuters/Juha Tamminen/File PhotoDiego aseguraba que aquella obra maestra no era la mejor conquista de toda su carrera. Foto: Reuters

Héctor Enrique, autor del pase que inició la jugada, explicó tiempo después que para sus compañeros era habitual ver a Maradona realizar acciones extraordinarias. "Estábamos acostumbrados a verlo hacer esas fantasías", recordó el exmediocampista.

Hoy, cuatro décadas después de aquella tarde en el Azteca, Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en un Mundial, con el recuerdo de Diego ocupando un lugar central en una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol.

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