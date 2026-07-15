La identidad de una nación no se fragua únicamente en sus fronteras geográficas, sino en las cicatrices que su historia ha tallado sobre su memoria colectiva, una memoria que, en el caso argentino, sangra bajo la sombra perenne de las Islas Malvinas.
Fútbol, soberanía y la herida de una causa pendiente
La historia de los enfrentamientos futbolísticos entre Argentina e Inglaterra está cargada de simbolismo, reflejando heridas abiertas por la disputa de las Islas Malvinas.
Cuando Argentina e Inglaterra se cruzan en un campo de fútbol, el mundo no solo observa un deporte; es testigo de una colisión entre la pasión popular y el trauma histórico de una nación herida.
No es, ni será nunca, un partido más. La historia de estos enfrentamientos está tejida con la fibra del dolor y la reivindicación. Desde la controvertida expulsión de Antonio Rattín en 1966, donde el capitán argentino, tras ser despojado de su lugar en el campo, estrujó la bandera británica y se sentó sobre la alfombra reservada para la corona, hasta la catarsis colectiva de México 1986.
En aquel mundial, apenas cuatro años después del conflicto bélico y en un contexto donde no existían relaciones diplomáticas ni consulares, Diego Armando Maradona transformó el césped del Estadio Azteca en un campo de justicia poética.
Sus dos goles -la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"- no fueron solo gestas atléticas; fueron el bálsamo necesario para un pueblo que intentaba tramitar su duelo tras la derrota militar en la Guerra de Malvinas en 1982.
La carga emocional es innegable. Para los argentinos, este partido es un espejo de una herida que no cierra, fundamentalmente porque la ocupación ilegítima del archipiélago por parte del Reino Unido continúa siendo una afrenta a nuestra integridad territorial.
La historia nos recuerda, con horror, que el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, ordenado por Margaret Thatcher fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido, constituye un crimen de guerra.
Un hecho que no solo segó la vida de cientos de argentinos, sino que profundizó la brecha de una injusticia que, lejos de ser resuelta, permanece como un anacronismo colonial en pleno siglo XXI.
En este marco, el reclamo argentino es firme y se asienta sobre la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, que insta a las partes a encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.
El derecho internacional nos asiste: el principio de integridad territorial y el principio uti possidetis iuris son pilares incuestionables de la diplomacia argentina, mientras que la pretensión británica de invocar el principio de autodeterminación de los pueblos resulta inaplicable por tratarse de una población implantada, una maniobra diseñada para perpetuar el dominio colonial.
Sin embargo, en este nuevo cruce mundialista, surge una voz que ha ganado un reconocimiento legítimo y en auge: la de nuestros Veteranos de Guerra. Lejos de la retórica de la guerra, hoy llaman a la serenidad. Como ha expresado la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril", este encuentro debe ser un puente, no para la xenofobia, sino para la memoria.
El desafío es "malvinizar" el evento, logrando que el mundo entero se detenga a mirar, aunque sea por noventa minutos, una causa que es justa y soberana. Es imperativo reconocer el valor de nuestros veteranos, quienes, tras décadas de postergación, se han convertido finalmente en los custodios de nuestra memoria histórica.
Su labor hoy es más necesaria que nunca, pues en medio del bullicio mundialista, ellos son quienes nos recuerdan que el deporte debe ser una plataforma de paz, pero nunca una excusa para el olvido de los caídos ni para silenciar las voces que claman justicia.
Más allá del resultado en el marcador, la semántica del conflicto sigue vigente. La reciente controversia provocada por el exjugador inglés Gary Lineker quien, al utilizar el término "Malvinas" en lugar de "Falklands", desató una fuerte reacción crítica en sectores conservadores británicos y demostró que, a pesar de los años, la cuestión no ha perdido su carga explosiva.
Y es que el fútbol nos ofrece un escenario global de una potencia inigualable. Cada pase, cada jugada, y cada grito en las tribunas, resuena más allá de las líneas de cal. Que este enfrentamiento sirva, pues, como un recordatorio necesario ante la comunidad internacional de que, mientras la pelota ruede, el reclamo argentino no calla.
Que la pasión del juego nos sirva de vehículo para exponer ante los ojos del planeta la persistencia de una situación colonial inaceptable, recordándole al mundo que la soberanía no se negocia y que la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas es una asignatura pendiente de la historia moderna que exige una resolución justa.
El autor es analista internacional, profesor de Ciencia Política. Escribió el libro "Malvinas".
El desafío de Rattín (1)
Antonio Ubaldo Rattín -que acaba de dejarnos- no necesitó de un escribano para que oficializara su derecho de propiedad sobre el mediocampo xeneize. Se lo adueñó por méritos propios. Ese sector clave le perteneció tanto en Boca -única institución donde jugó entre 1956 y 1970 (382 partidos oficiales)- como en la Selección.
Fue allí donde estableció un virtual cerrojo para quienes quisieran trasponerlo. La hinchada jamás le reclamó gambetas, caños o cabezazos memorables. Priorizó su enjundia; su afán por no rendirse jamás. Se lo recordará por su figura longilínea, su estilo aguerrido y, los más politizados, por su desafío a la monarquía británica durante el Mundial de Fúltbol Inglaterra 1966.
Al cabo de una injusta expulsión (el árbitro, que no hablaba español, argumentó que había incurrido en "exceso verbal") osó sentarse sobre la alfombra de la reina y manipular, con desdén, un banderín con los colores ingleses. En definitiva, pasión y compromiso en el "Rata", llevados a su máxima expresión.
(1) Aporte del lector Alejandro De Muro para "Llegan Cartas".