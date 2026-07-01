Para Moscú, esta nueva aventura estadounidense en Medio Oriente no es más que otro pantano del que Washington no sabe cómo salir. Un conflicto que devora recursos y credibilidad sin fin a la vista. Esta percepción, compartida por los círculos cercanos al Kremlin, resume con crudeza los recientes desarrollos en la región.
Pacto de Paz entre goles y bombas
Acuerdos entre Estados Unidos e Irán intentan cerrar recientes capítulos sangrientos entre ambas naciones, a la vez que revelan trampas geopolíticas y desafíos para la estabilidad de la relación bilateral.
Mientras el mundo entero fija su atención en el Mundial de Fútbol, en Medio Oriente se firman acuerdos que pretenden cerrar un capítulo sangriento pero que, analizados con frialdad, revelan las trampas eternas de la geopolítica. El panorama es complejo. Tras meses de enfrentamientos directos entre Estados Unidos, Israel e Irán, con extensiones en Líbano, a través de Hezbolá, se han materializado varios pactos.
Un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, firmado bajo el auspicio de Donald Trump, ha detenido los combates abiertos, reabierto parcialmente el Estrecho de Ormuz y permitido a Irán reanudar exportaciones de petróleo con exenciones temporales de sanciones.
Paralelamente, Israel y Líbano sellaron un pacto inédito para desplazar a Hezbolá de la frontera sur libanesa, con mediación estadounidense, y se habla de un acuerdo marco más amplio para la paz regional.
Estos acuerdos ocurren mientras se juega la Copa del Mundo, un contraste que subraya la incoherencia de la historia humana: mientras en los estadios se celebra la belleza del juego y la rivalidad pacífica, en las arenas del desierto y el Golfo Pérsico se negocian treguas frágiles entre potencias que han invertido miles de millones en destrucción.
El fútbol une naciones en una fiesta efímera, la guerra las divide en un drama interminable. Desde la perspectiva de la teoría de juegos, este escenario se asemeja a un dilema del prisionero con múltiples actores y beneficios asimétricos.
Cada parte -Estados Unidos, Irán, Israel, Líbano y sus proxies- debe decidir entre cooperar (cumplir el acuerdo) o incumplir (retomar hostilidades). La cooperación mutua genera un beneficio colectivo: estabilización del precio del petróleo, reducción de bajas y tiempo para reconstruir.
Sin embargo, la tentación de incumplir es alta. Irán gana alivio económico inmediato (acceso a mercados y fondos congelados) sin desmantelar por completo su influencia regional ni su programa nuclear. Israel obtiene un respiro en su frontera norte, pero mantiene reservas sobre la capacidad del ejército libanés para controlar a Hezbolá.
Washington, por su parte, reivindica una "victoria diplomática" que mitiga la crisis energética, pero arriesga credibilidad ante aliados como los del Golfo. En este juego de suma no cero, la información imperfecta y los compromisos creíbles son clave.
El memorando tiene solo sesenta días de validez en aspectos críticos como el tránsito por Ormuz, y las inspecciones nucleares siguen envueltas en ambigüedades. ¿Quién ganó y quién perdió con este nuevo acuerdo? ¿Acaso es Teherán, que sale de la asfixia sancionadora con petróleo fluyendo y sin capitulación total?
¿O es Washington, que evita una catástrofe económica, pero queda atado a un pantano estratégico? Israel, por su parte, podría reclamar avances tácticos contra Hezbolá, pero el riesgo de recomposición iraní persiste.
Los perdedores evidentes son las poblaciones civiles, exhaustas por la violencia, y los contribuyentes estadounidenses, que una vez más financian salidas complicadas de conflictos prolongados. El argumento central es que esta guerra -o más bien esta escalada- representa otro pantano militar para Washington.
Al igual que en Irak, Afganistán o Vietnam, Estados Unidos entra con superioridad tecnológica y expectativas de resultados rápidos, pero se enreda en dinámicas locales profundas: rivalidades sectarias, proxies iraníes resilientes y costos económicos y políticos crecientes.
El cierre del Estrecho de Ormuz generó una crisis petrolera histórica, su reapertura parcial alivia, pero no resuelve la dependencia estructural. Trump ha priorizado la desescalada para evitar impactos en la economía doméstica y las elecciones, pero el legado es un compromiso inestable que obliga a mantener presencia militar y diplomática indefinida.
Moscú y Pekín observan con satisfacción cómo Washington dilapida recursos en un teatro secundario mientras ellos avanzan en otros frentes. Los acuerdos, aunque bienvenidos, carecen de garantías duraderas. El pacto Israel-Líbano busca fortalecer al Estado libanés contra las milicias, pero Hezbolá -ausente de la mesa- no ha sido neutralizado. Irán retiene palancas de presión (drones, misiles, aliados hutíes).
La teoría de juegos predice que, sin mecanismos de verificación robustos y castigos creíbles por incumplimiento, el equilibrio inestable tenderá a colapsar. Históricamente, Washington ha tenido dificultades para salir de estos laberintos sin dejar un vacío de poder que otros llenan.
En definitiva, mientras el Mundial ofrece un espectáculo de goles y héroes fugaces, la diplomacia en Medio Oriente recuerda que las treguas son solo pausas en un partido más largo y sangriento. Como sugiere Eduardo Galeano en "El fútbol a sol y sombra", el fútbol funciona como una ilusión colectiva, pero también es el espejo donde se reflejan las miserias del poder y la violencia que nos rodea.
Hoy, esa ilusión futbolística contrasta brutalmente con la sombra real de la guerra, recordándonos que la verdadera victoria no está en los tratados efímeros, sino en la capacidad de los pueblos para trascender los juegos de sus líderes.
El autor es analista internacional y profesor de Ciencia Política.