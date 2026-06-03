Las elecciones presidenciales colombianas de 2026 han confirmado una tendencia global: el ascenso de figuras ajenas al establishment, que capitalizan el descontento ciudadano.
El outsider que sacude la política colombiana
Las elecciones en Colombia reflejan un fenómeno global: el ascenso de figuras externas al sistema político tradicional que capitalizan el descontento popular.
Abelardo de la Espriella, un abogado y empresario de 47 años sin experiencia en cargos públicos, emergió como el gran vencedor de la primera vuelta con el 43,73% de los votos, imponiéndose al candidato oficialista de izquierda, el senador Iván Cepeda, quien obtuvo el 40,91%.
Ninguno alcanzó el 50% necesario, por lo que el 21 de junio se definirá el sucesor de Gustavo Petro en un balotaje polarizado entre una "nueva derecha" radical y la continuidad del proyecto progresista.
De la Espriella representa el arquetipo del outsider contemporáneo. Con un discurso centrado en "mano dura" contra la inseguridad, megacárceles inspiradas en Nayib Bukele, defensa de la libre empresa, Dios y la familia, capturó más de 10 millones de votos.
Su movimiento, Defensores de la Patria, absorbió gran parte del voto uribista tradicional, sumando el respaldo explícito de la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe.
Cepeda, por su parte, hijo de un líder comunista asesinado y defensor histórico de víctimas del conflicto armado, encarna la apuesta por profundizar las reformas sociales de Petro: paz total, redistribución de tierras y lucha contra la desigualdad.
Desde la Ciencia Política, este fenómeno se explica mediante varias teorías modernas. La teoría de la desalineación partidaria, desarrollada por Russell Dalton y Martin Wattenberg en su obra "Parties without Partisans", explica cómo el debilitamiento de las lealtades tradicionales hacia los partidos permite el surgimiento de outsiders que apelan directamente al electorado a través de emociones y promesas disruptivas.
En Colombia, el desgaste del petrismo -por la lentitud en lograr la "paz total" y la persistente inseguridad- abrió espacio para De la Espriella. Esta interpretación coincide con la definición de populismo formulada por los politólogos Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser.
Estos lo describen como una ideología que enfrenta a un "pueblo" considerado virtuoso con una "élite" percibida como corrupta o distante de los intereses ciudadanos, y que reivindica la expresión directa de la voluntad popular como fundamento de la política.
De la Espriella representa un claro ejemplo de populismo de derecha: construye un "pueblo puro" frente a una "élite corrupta y petrista", con un discurso anti-establishment y anti-izquierda. Su propuesta, que combina mano dura en seguridad con liberalismo económico, se asemeja a las de Javier Milei y Donald Trump, encuadrada en lo que Mudde denomina populismo radical de derecha.
Asimismo, la teoría del voto económico retrospectivo (Morris Fiorina) y prospectivo se entrecruzan. Muchos colombianos votaron castigando la gestión de Petro en seguridad y economía, pero también proyectando esperanza en un "cambio radical".
Felipe Botero, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, sostuvo en una entrevista con BBC Mundo que el miedo constituye una de las emociones más influyentes de esta campaña.
En ese marco, planteó una pregunta central para el electorado: "¿Quién genera más temor, un Cepeda asociado a una continuidad incierta o un De la Espriella percibido como un riesgo autoritario?"
Es importante subrayar los desafíos de la segunda vuelta: De la Espriella debe consolidar el voto de centroderecha, limar diferencias internas y expandirse en Bogotá y el Caribe, mientras que Cepeda necesita atraer al centro moderado y movilizar a los abstencionistas para tener opciones de victoria.
La polarización es extrema; ambos candidatos son vistos como opciones extremas por amplios sectores. Este balotaje refleja tendencias latinoamericanas. La nueva derecha de De la Espriella se alinea con líderes como el propio Bukele y Milei, priorizando resultados concretos en seguridad por encima de preocupaciones institucionales tradicionales.
Cepeda representa la persistencia de la ola rosa, aunque moderada. El resultado dependerá de la capacidad de cada uno para negociar apoyos: Uribe y Valencia ya se alinearon con el outsider, mientras que Sergio Fajardo (centro) mantiene silencio.
La alta participación y la normalidad de la jornada, con miles de observadores internacionales, refuerzan la solidez institucional colombiana, aunque las denuncias de Petro y Cepeda sobre posibles irregularidades añaden tensión.
Colombia enfrenta dilemas profundos: cómo combinar seguridad con justicia social, crecimiento económico con redistribución, y memoria histórica sin revanchismo. El ganador heredará un país dividido, con desafíos en deforestación amazónica, migración venezolana y violencia residual.
En última instancia, estas elecciones reflejan una tendencia cada vez más visible en las democracias contemporáneas: los outsiders ya no son actores marginales del sistema político, sino protagonistas capaces de reconfigurar la competencia electoral y desafiar a las élites tradicionales.
Como advierten Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su influyente libro "How Democracies Die" (2018), uno de los textos clave de la literatura reciente sobre retroceso democrático.
Para estos autores, el principal riesgo para una democracia no radica en el outsider en sí mismo, sino en la erosión sistemática de las normas democráticas por parte de cualquier actor político -sea del espacio que sea- que priorice la conquista y conservación del poder por encima de las instituciones.
Gabriel García Márquez, uno de los grandes hijos de Colombia, expresó en una entrevista publicada en la revista Cromos en 1983: "No hay nada más difícil que ser colombiano". Hoy, esa dificultad se traduce en una encrucijada histórica: el 21 de junio, los colombianos elegirán hacia qué Colombia caminan.
El autor es analista internacional, profesor de Ciencia Política y consultor.