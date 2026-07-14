El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con una nueva audiencia en la que declarará Julio César Soria, uno de los custodios que integró el equipo de seguridad durante la internación domiciliaria del exfutbolista en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido bonaerense de Tigre.
Quién es el custodio de Maradona que declara en la causa por su fallecimiento
El testigo, Julio César Soria, prestará declaración ante el Tribunal de San Isidro y se espera que aporte detalles sobre el estado de salud del exfutbolista y la atención que recibió en sus últimos días.
Soria acompañó a Maradona luego de que recibiera el alta médica tras la cirugía por un hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.
Qué se espera de la declaración
El testigo cumplía turnos rotativos junto a Julio César Coria y Marcelo "Chori" Domínguez durante la permanencia de Maradona en la vivienda.
Su testimonio podría aportar información sobre el estado físico y anímico del exjugador, el seguimiento que recibía por parte del personal de salud y las comunicaciones que mantenía con los profesionales a cargo de su tratamiento.
Entre ellos se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
El antecedente
La semana pasada declaró Julio César Coria ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro.
Durante su testimonio recordó que el 25 de noviembre de 2020 le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a Maradona cuando fue hallado sin signos vitales.
También señaló que un día antes el exfutbolista se había levantado para ir al baño con el objetivo de higienizarse.
Coria había sido detenido durante el primer juicio, posteriormente anulado, por una presunta falsa declaración. Más tarde recuperó la libertad.
Los imputados en la causa
Fuentes cercanas a la defensa del psicólogo Carlos Díaz indicaron que el profesional podría volver a declarar este jueves.
En el proceso judicial están imputados el médico clínico Pedro Di Spagna; la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Todos enfrentan cargos por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.
Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso por jurados populares, aunque ese debate permanece demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.