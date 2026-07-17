Dos hombres de 66 y 67 años fallecieron luego de un choque frontal entre una Volkswagen Amarok y un camión que transportaba combustible. El accidente ocurrió el miércoles antes de las 13 en el kilómetro 14 de la Ruta Nacional 33, en las inmediaciones de Bahía Blanca.
Dos muertos tras un choque en Ruta 33: la camioneta había salido de la concesionaria ese día
Las víctimas tenían 66 y 67 años. La Justicia investiga si una maniobra de sobrepaso provocó la colisión frontal y busca determinar las causas del impacto que terminó con dos fallecidos.
Las víctimas fueron identificadas como Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca, de 66 años, y Jorge García, de 67, ambos residentes de Salliqueló, una localidad ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires.
Según informaron fuentes del caso, uno de los hombres murió en el lugar del impacto, mientras que el otro falleció horas después en el hospital.
Cómo ocurrió el accidente
La camioneta Volkswagen Amarok circulaba en dirección Bahía Blanca-Tornquist cuando, por causas que todavía se investigan, chocó de frente contra un camión que avanzaba por el carril contrario.
Jorge García viajaba como acompañante y perdió la vida en el lugar debido a las lesiones provocadas por la colisión.
En tanto, Fernandes Da Fonseca, quien conducía la camioneta, fue asistido por los equipos de emergencia y trasladado en estado crítico al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Pese a la atención médica recibida, murió horas más tarde.
El camión no sufrió daños de gravedad
El conductor del camión, un hombre de 46 años, resultó ileso o con heridas que no revistieron gravedad, según la información difundida tras el operativo.
El impacto provocó importantes daños en la parte frontal de ambos vehículos y generó la interrupción temporal del tránsito en ese sector de la Ruta Nacional 33. Las autoridades confirmaron que no se produjo ningún derrame del combustible que transportaba el vehículo de carga.
Investigan un sobrepaso
Una de las hipótesis bajo análisis surgió a partir del relato inicial del camionero, quien señaló que la Amarok habría intentado adelantar a otro vehículo en una curva y terminó invadiendo el carril contrario.
Esa versión deberá ser confirmada mediante las pericias accidentológicas correspondientes, que serán clave para determinar cómo ocurrió la maniobra previa al choque.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y especialistas encargados de relevar la escena. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en una causa iniciada como doble homicidio culposo.