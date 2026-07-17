Cerca de Bahía Blanca

Dos muertos tras un choque en Ruta 33: la camioneta había salido de la concesionaria ese día

Las víctimas tenían 66 y 67 años. La Justicia investiga si una maniobra de sobrepaso provocó la colisión frontal y busca determinar las causas del impacto que terminó con dos fallecidos.