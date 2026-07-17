Informe nacional

Crece la población carcelaria federal, y Coronda encabeza las estadísticas

El establecimiento inaugurado en diciembre de 2026 sumó 115 personas, y el total asciende a 334, por debajo de su capacidad total. El panorama contrasta con el total nacional, donde hay una sobrepoblación del 6,8 %. Los jóvenes de entre 18 y 21 años aumentaron en un 7,2 %.