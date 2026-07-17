La población en las cárceles federales creció un 1,3% en el primer semestre y registra una sobrepoblación del 6,8%. La mayor proporción de ese incremento corresponde a la Unidad 36, habilitada en diciembre de 2024 en Coronda, Santa Fe, pero por debajo de su capacidad total.
Crece la población carcelaria federal, y Coronda encabeza las estadísticas
El establecimiento inaugurado en diciembre de 2026 sumó 115 personas, y el total asciende a 334, por debajo de su capacidad total. El panorama contrasta con el total nacional, donde hay una sobrepoblación del 6,8 %. Los jóvenes de entre 18 y 21 años aumentaron en un 7,2 %.
Los datos surgen del informe semestral elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), al cierre de junio de 2026 había 12.319 personas privadas de libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La cifra representa un incremento del 1,3% -153 personas más- respecto a diciembre de 2025 y un nivel de sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 detenidos por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF.
El reporte detalló que el crecimiento se concentró principalmente en la población con condena firme.
El informe destacó que la mayor parte del aumento fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que sumó 115 personas. En sentido contrario, la Unidad 17 de Candelaria, en Misiones, redujo su población de 188 a 148 detenidos.
Los condenados alcanzaron el 64,4% del total (7.927 personas), con un aumento del 3,2% (+247) en el semestre. En cambio, las prisiones preventivas descendieron un 2,1% (-94 personas) y representan el 35,6% (4.391 casos). Seis de cada diez personas privadas de libertad cuentan con sentencia firme.
Por jurisdicción, la justicia nacional concentra el 51% de la población (6.277 personas) y registró un crecimiento del 5,5% en el período.
La justicia federal representa el 44% (5.416 personas), mientras que las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suman el 5% restante (626 casos).
Composición y status
Entre los datos más relevantes figura el incremento de la población femenina. Las mujeres privadas de libertad llegaron a 1.019, con un crecimiento del 7,4%, el más alto del semestre.
Más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans (49,4%) no cuentan con condena firme, proporción superior al promedio general. Actualmente hay 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y 18 detenidas junto a sus hijos o hijas, concentradas mayoritariamente en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza y, en menor medida, en el de Salta.
Siete de cada 10 mujeres y personas travesti-trans se alojan en el establecimiento penitenciario de mujeres de Ezeiza. La población travesti-trans se mantuvo estable en 33 personas.
Otros grupos mostraron variaciones: los jóvenes de entre 18 y 21 años representan el 2,4% del total (297 casos) y crecieron un 7,2%. Las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población detenida (1.962 casos) y registraron un aumento del 1%.
Coronda
En cuanto a la Cárcel Federal de Coronda (Unidad 36) alberga actualmente a 334 internos, mientras que cuenta con una capacidad inicial de 464 internos.
A diferencia del histórico Instituto Correccional Modelo U1 (cárcel provincial de Coronda) y del futuro complejo penitenciario de máxima seguridad de Piñero, bautizado por el gobierno santafesino como "El Infierno", la cárcel federal de Coronda no alberga presos de alto perfil o extrema peligrosidad.
Su función es básicamente de “descompresión”: su objetivo primordial es absorber detenidos de baja o mediana conflictividad para liberar los cupos saturados en comisarías y alcaidías de la provincia.
El informe de la PROCUVIN, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, se elabora a partir de los reportes mensuales publicados por el Servicio Penitenciario Federal. Su objetivo es sistematizar información actualizada sobre cantidad, distribución y composición de la población penal federal según variables sociodemográficas, procesales y jurisdiccionales.