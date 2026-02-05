Ya son más de 300 los detenidos en la nueva cárcel federal de Coronda

El aporte de la Unidad 36 al crecimiento del sistema Federal
El informe "Personas privadas de libertad en establecimientos del SPF", elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la Procuvin y publicado en fiscales.gob.ar, consigna que la población alojada en unidades del SPF creció durante 2025 y alcanzó los 12.166 detenidos en diciembre de ese año, lo que representa un aumento del 4% frente a 2024.
En base al documento, el mayor volumen de ingresos se concentró en la nueva Unidad 36 de Coronda, con 334 personas que ingresaron desde su apertura en diciembre de 2024.
Además de Coronda, el informe señala incrementos en otros complejos: el Complejo Penitenciario Federal V de Neuquén sumó 92 detenidos, el CPF VI de Mendoza incorporó 65 personas y el penal Federal de Devoto pasó de 1.500 a 1.525 alojados.
Evolución anual de la población del SPF
La serie histórica incluida en el reporte permite comparar los niveles de población en los últimos seis años: 11.543 detenidos en 2020; 11.283 en 2021; 11.349 en 2022; 11.311 en 2023; 11.969 en 2024; y 12.166 en diciembre de 2025. Ese crecimiento de 2025 se explica en buena parte por los ingresos concentrados en la Unidad 36 y por los aumentos en los complejos mencionados.
Autoridades judiciales de toda la provincia recoriendo la nueva Cárcel Federal de Coronda
En cuanto a la situación procesal, la Procuvin consignó que casi dos tercios de la población del SPF contaban con condena firme al cierre de 2025: había 7.680 personas condenadas, frente a 6.949 en diciembre de 2024, lo que equivale al 63,1% del total. Por su parte, las personas procesadas sin condena firme sumaron 4.485, el 36,9% del conjunto.
El informe destaca que la representación de personas condenadas pasó del 49,4% en 2020 al 63,1% en 2025, lo que refleja un cambio en la composición procesal de los alojados en establecimientos federales durante el período analizado.
Distribución por jurisdicción y grupos poblacionales
Por jurisdicción, el 48,9% de los detenidos del SPF estaba a disposición de la justicia nacional (5.951 internos), el 45% de la justicia Federal (5.470) y el 6,1% restante correspondía a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (745). Durante 2025, las detenciones dispuestas por la justicia nacional fueron las que más crecieron, con 365 casos adicionales respecto de 2024.
En lo que respecta a grupos específicos, el reporte registró 949 mujeres y 34 personas trans alojadas en cárceles federales, conjunto que representa el 8,1% del total. La cantidad de mujeres privadas de la libertad creció un 11,3% respecto de 2024; en los últimos cinco años su participación pasó del 5,8% al 7,8% del total.
En diciembre de 2025 se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 16 detenidas que conviven con niños o niñas, la cifra más alta de los últimos años. Por otro lado, la población nacida en el extranjero alcanzó las 1.942 personas, el 16% del total; su número absoluto se mantuvo estable, pero su peso relativo descendió respecto de 2020, cuando representaba el 20,6% de la población del SPF.
Alcance metodológico y limitaciones del registro
La Procuvin aclaró que el registro estadístico se elabora a partir de los datos publicados por el Servicio Penitenciario Federal y procesados por su equipo técnico. El informe abarca el período de diciembre de 2024 a diciembre de 2025 y recupera además datos de los meses de diciembre de los cinco años anteriores.
Asimismo, el análisis no incluye a personas alojadas en cárceles provinciales, institutos de menores ni dependencias de fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura o la Policía Federal, por lo que las cifras referidas corresponden exclusivamente a establecimientos y complejos del SPF.
El reporte de la Procuvin sitúa a la Unidad 36 de Coronda como el principal punto de concentración de ingresos en el último año, una incidencia que explica gran parte del aumento anual de la población carcelaria Federal y que obligará a seguir la evolución de la ocupación y de las condiciones de alojamiento en los próximos meses.