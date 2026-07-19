Ruta nacional 11

Chocó en una curva peligrosa a la altura de Candioti y su auto terminó envuelto en humo

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en el ingreso a Gobernador Candioti, sobre la mano que va hacia el norte. El conductor logró salir por sus propios medios y resultó ileso. En Vera, un incendio en una vivienda obligó a trasladar al hospital a una niña de 3 años y a un hombre de 31.