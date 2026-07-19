Un automovilista salvó su vida de milagro durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un violento siniestro vial sobre la ruta nacional 11, a la altura del ingreso a Gobernador Candioti.
Chocó en una curva peligrosa a la altura de Candioti y su auto terminó envuelto en humo
El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en el ingreso a Gobernador Candioti, sobre la mano que va hacia el norte. El conductor logró salir por sus propios medios y resultó ileso. En Vera, un incendio en una vivienda obligó a trasladar al hospital a una niña de 3 años y a un hombre de 31.
El vehículo sufrió importantes daños en su parte delantera y quedó envuelto en una densa columna de humo, lo que motivó la intervención de los Bomberos Zapadores.
El hecho se registró alrededor de las 5.10, en la mano de circulación sur-norte. Al arribar al lugar, la dotación del cuartel de Santo Tomé constató que el conductor, propietario de un Volkswagen Gol gris, ya había logrado salir del habitáculo por sus propios medios.
Los bomberos verificaron el estado del vehículo y confirmaron que, pese a la gran cantidad de humo y a los daños ocasionados por el impacto, no se produjo un incendio generalizado. El automóvil presentaba la parte delantera completamente destruida y golpes en ambos laterales como consecuencia del choque.
En varias oportunidades el personal consultó al conductor si requería asistencia médica, pero éste rechazó la atención y manifestó encontrarse en buenas condiciones.
En el operativo también intervino personal de la Comisaría 16ª, que colaboró con las tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito hasta la finalización del procedimiento.
Un sector con antecedentes
El lugar donde ocurrió el siniestro vuelve a quedar bajo la lupa por sus condiciones de seguridad.
Se trata de un tramo de ruta caracterizado por una sucesión de curva y contracurva sin demarcación horizontal y con escasa iluminación artificial, factores que, según señalaron fuentes que habitualmente intervienen en emergencias, favorecen la ocurrencia de despistes, vuelcos y colisiones.
Vecinos de la zona vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la peligrosidad de ese sector, donde los accidentes se repiten con frecuencia.
Incendio de una casa en Vera
También durante la madrugada del domingo, Bomberos Zapadores de Vera fueron convocados por un incendio declarado en una vivienda ubicada sobre calle Allende Lezama al 2200.
Al ingresar al inmueble, los rescatistas encontraron una intensa acumulación de humo. Tras comprobar que el suministro eléctrico estaba interrumpido, ingresaron con equipos de respiración autónoma y localizaron el foco ígneo en una caja que se encontraba sobre un lavarropas automático.
Luego de enfriar el material afectado y evitar la propagación del fuego, los bomberos entrevistaron a la propietaria de la vivienda, una joven de 22 años.
Antes de la llegada de la dotación, un hombre de 31 años y una niña de 3, hija de la dueña de casa, habían sido trasladados por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital local para recibir asistencia médica.