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Un joven de 21 años murió tras derrapar con su moto en Colastiné Norte

El hecho ocurrió cerca de la medianoche y generó la intervención policial y judicial. La víctima circulaba en una Gilera Smash azul cuando cayó sobre la calzada por causas que aún se investigan.

La Fiscalía de turno intervino en la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.La Fiscalía de turno intervino en la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.
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Un joven motociclista de 21 años perdió la vida durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 2,5, en jurisdicción de Colastiné Norte, Santa Fe.

El hecho ocurrió cerca de las 00:10 y generó la intervención de personal policial y de la Fiscalía de turno, que lleva adelante las tareas para determinar cómo se produjo el episodio.

Durante la madrugada

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas por la Policía, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash de color azul cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control del rodado.

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Tras el deslizamiento, la moto derrapó y el conductor cayó sobre la calzada, sufriendo heridas de extrema gravedad. A pesar de la asistencia en el lugar, falleció como consecuencia del impacto.

Intervención tras el siniestro

Luego de recibir el aviso, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al sector del accidente junto con personal de la Comisaría 28.ª, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes.

Además, tomó intervención el fiscal de turno, que ordenó las medidas necesarias para avanzar con la investigación y establecer la mecánica del hecho.

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