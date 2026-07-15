La prolongada batalla de Marcos Nicolás Imhoff llegó a su fin. El joven, de 21 años, falleció en la ciudad de Santa Fe, donde permanecía internado desde mediados de enero a raíz de una grave lesión craneal sufrida en un episodio que, hasta hoy, continúa rodeado de interrogantes judiciales.
Murió Marcos Imhoff, el joven que luchó casi seis meses por sobrevivir
El joven de 21 años falleció luego de permanecer internado desde enero tras sufrir una grave lesión en la cabeza. Su muerte reaviva el interés sobre una investigación que todavía busca reconstruir qué ocurrió aquella madrugada en San Jerónimo Norte.
Su muerte cierra una lucha médica de casi seis meses, pero abre una nueva etapa para la investigación que intenta establecer con precisión qué ocurrió aquella jornada del 17 de enero en San Jerónimo Norte.
Convulsionando en un predio
Todo comenzó cuando personal policial destacado en el Hospital Cullen notificó el ingreso de un joven en estado crítico. Horas antes, efectivos de la Comisaría 3ª, junto con Bomberos Voluntarios, habían acudido a un predio situado en la intersección de María Josefa Durrer y Lancero del Sauce tras recibir un aviso que alertaba sobre una persona que se encontraba convulsionando.
Marcos fue asistido en el lugar y derivado de urgencia al centro de salud de mayor complejidad de la capital provincial. Su cuadro obligó a una intervención neuroquirúrgica y desde entonces permaneció alojado en la Unidad de Terapia Intensiva, con un pronóstico siempre reservado.
En los primeros días de la causa, la posibilidad de una agresión ocupó el centro de la investigación. Sin embargo, a medida que avanzaron las medidas ordenadas por la Fiscalía, comenzaron a surgir otros elementos que llevaron a los investigadores a considerar diferentes hipótesis sobre el origen de las lesiones.
La causa continúa abierta y, hasta el momento, no existe una resolución definitiva sobre las circunstancias en que el joven resultó gravemente herido.
Muerte de la madre
Mientras Marcos permanecía internado, la tragedia volvió a golpear a su familia. Carmen, su madre y una de las voces más activas en el reclamo de respuestas, falleció tras sufrir una descompensación de salud.
La mujer no llegó a ver la evolución de la investigación ni la recuperación de su hijo, cuya situación había seguido día tras día desde el mismo hospital donde ambos estuvieron internados. Su muerte profundizó el dolor de un entorno que atravesó meses de incertidumbre y angustia.
En sede judicial
El caso generó una fuerte repercusión en San Jerónimo Norte, donde la comunidad acompañó a la familia con cadenas de oración, manifestaciones de apoyo y permanentes pedidos de esclarecimiento.
La evolución de Marcos fue seguida durante meses, mientras la expectativa permanecía puesta tanto en su recuperación como en la posibilidad de que pudiera aportar su propio testimonio sobre lo ocurrido.
Con el fallecimiento del joven, la investigación judicial adquiere una nueva dimensión procesal. Será ahora la Justicia la encargada de determinar, a partir de las pruebas ya incorporadas y de las que puedan reunirse en adelante, cuál fue la secuencia de hechos que derivó en el desenlace que hoy enluta a toda una comunidad.