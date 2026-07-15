Dolor en San Jerónimo Norte

Murió Marcos Imhoff, el joven que luchó casi seis meses por sobrevivir

El joven de 21 años falleció luego de permanecer internado desde enero tras sufrir una grave lesión en la cabeza. Su muerte reaviva el interés sobre una investigación que todavía busca reconstruir qué ocurrió aquella madrugada en San Jerónimo Norte.