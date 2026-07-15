Un procedimiento realizado por efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas" en el norte provincial derivó en la aprehensión de tres hombres, el secuestro de armas de fuego, aves silvestres cazadas y diversos elementos utilizados para la actividad cinegética, además de la intervención de la Justicia por presuntas infracciones a la legislación penal y ambiental vigente.
Caza ilegal en el norte santafesino: tres aprehendidos y dos ciudadanos franceses involucrados
Un operativo conjunto entre la Guardia Rural Los Pumas y Ministerio de Ambiente interceptó dos camionetas en una zona rural del norte santafesino. Hallaron armas, municiones, aves silvestres abatidas y comprobaron que los involucrados carecían de las licencias y habilitaciones pertinentes.
El operativo fue concretado por personal de las Secciones Nº 22 Fortín Olmos y Nº 26 Reconquista, en una zona rural de la jurisdicción de Fortín Olmos, a partir de actuaciones promovidas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Manejo Sustentable.
Guía de caza
Los uniformados interceptaron dos camionetas Toyota Hilux, identificadas con los dominios JXC 558 y AA 605 KP. En uno de los vehículos se desplazaba A. F. , quien manifestó desempeñarse como guía de caza y trasladar a dos ciudadanos de nacionalidad francesa. En esa inspección fueron secuestrados siete waders —indumentaria utilizada para desplazarse en zonas inundadas— y una mochila.
En la segunda camioneta viajaba N. V., señalado como responsable del contingente, acompañado por E. M. y otro ciudadano francés. Allí los agentes hallaron tres escopetas, cartuchos, vainas servidas, llamadores, señuelos, pateras y otros implementos propios de la actividad de caza.
El procedimiento también permitió el secuestro de 24 ejemplares de patos silvestres sin vida, cuya tenencia motivó actuaciones por presuntas infracciones a la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Credenciales vencidas
Durante las actuaciones, V. exhibió la credencial de tenencia de arma de fuego y la de legítimo usuario, aunque ambas se encontraban vencidas, situación que dio origen además a una causa por presunta infracción al artículo 189 bis, inciso II, del Código Penal Argentino, referido a la tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
Los efectivos constataron además que ninguno de los involucrados contaba con licencia de caza ni con las habilitaciones exigidas por la normativa vigente para el desarrollo de esa actividad.
Como resultado del procedimiento, se dispuso el secuestro preventivo de las armas, municiones, elementos de caza, vehículos, equipos utilizados durante la excursión y las aves abatidas. Asimismo, fueron aprehendidos N. V. , A. F. y E. M., quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Las actuaciones son instruidas por la Unidad Fiscal Nº 4 de Vera, a cargo del fiscal Sebastián Galeano, quien dispuso las diligencias procesales correspondientes para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados, mientras continúa la investigación sobre las presuntas infracciones penales y ambientales detectadas durante el operativo.