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Caza ilegal en el norte santafesino: tres aprehendidos y dos ciudadanos franceses involucrados

Un operativo conjunto entre la Guardia Rural Los Pumas y Ministerio de Ambiente interceptó dos camionetas en una zona rural del norte santafesino. Hallaron armas, municiones, aves silvestres abatidas y comprobaron que los involucrados carecían de las licencias y habilitaciones pertinentes.