Marcelino Escalada

Festejaba con disparos al aire y terminó detenido: le secuestraron dos armas y municiones

El procedimiento se realizó durante la noche del domingo en la localidad del departamento San Justo. El hombre, de 32 años, aseguró que había efectuado los tiros por el partido de la Selección Argentina. Luego fue trasladado al hospital de San Justo tras activarse el protocolo de salud mental.