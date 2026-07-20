Un hombre de 32 años fue aprehendido en la localidad de Marcelino Escalada luego de realizar disparos al aire con un arma de fuego durante los festejos por el partido de la Selección Argentina. En el procedimiento, la Policía secuestró dos armas, municiones de distintos calibres y otros elementos vinculados al armamento.
Festejaba con disparos al aire y terminó detenido: le secuestraron dos armas y municiones
El procedimiento se realizó durante la noche del domingo en la localidad del departamento San Justo. El hombre, de 32 años, aseguró que había efectuado los tiros por el partido de la Selección Argentina. Luego fue trasladado al hospital de San Justo tras activarse el protocolo de salud mental.
El episodio ocurrió durante la noche del domingo, cuando un vecino se presentó en la Comisaría Sexta de la Unidad Regional XVI para denunciar que había escuchado detonaciones provenientes de una vivienda ubicada en inmediaciones de la Ruta Nacional 11 y calle J. de Garay.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre que portaba una escopeta calibre 12/70. Según informaron fuentes policiales, al ser entrevistado reconoció haber efectuado disparos al aire como parte de los festejos por el encuentro que disputó la Selección Argentina.
Frente a esa situación, los uniformados resolvieron aprehenderlo para resguardar la integridad de las personas presentes y secuestraron el arma utilizada.
Más armas en la vivienda
Mientras se desarrollaba el procedimiento, un familiar del detenido informó a los policías que el hombre se encontraba bajo tratamiento médico y que en el interior de la vivienda había otras armas de fuego y municiones. Además, solicitó que fueran retiradas de manera preventiva.
Con la autorización correspondiente, el personal realizó una requisa domiciliaria que permitió el secuestro de una carabina calibre .22 equipada con mira telescópica, un cargador y una importante cantidad de cartuchos, municiones y otros elementos relacionados con armamento.
Ante ese escenario, se activó el protocolo de salud mental y se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), Sección Criminalística, para realizar las pericias de rigor.
Posteriormente, el hombre fue trasladado al SAMCo de San Justo para su evaluación médica, mientras la Unidad Fiscal de esa ciudad quedó a cargo de la investigación y de las restantes diligencias judiciales.