$540 millones de inversión

San Justo se suma al programa Planificar Santa Fe para diseñar el desarrollo de sus localidades

El departamento San Justo formará parte del programa provincial Planificar Santa Fe – Región Norte, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe que destinará 540 millones de pesos para la elaboración de planes de ordenamiento territorial y ambiental en localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo. El objetivo es promover un crecimiento planificado y sostenible de las comunidades.