El Gobierno de Santa Fe puso en marcha el programa Planificar Santa Fe – Región Norte, una herramienta orientada a fortalecer la planificación territorial de las localidades del norte provincial mediante la elaboración de estrategias de desarrollo con una visión de largo plazo.
San Justo se suma al programa Planificar Santa Fe para diseñar el desarrollo de sus localidades
El departamento San Justo formará parte del programa provincial Planificar Santa Fe – Región Norte, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe que destinará 540 millones de pesos para la elaboración de planes de ordenamiento territorial y ambiental en localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo. El objetivo es promover un crecimiento planificado y sostenible de las comunidades.
La iniciativa contempla una inversión de 540 millones de pesos y alcanzará a municipios y comunas de los departamentos Vera, 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo, con el propósito de diseñar políticas que permitan ordenar el crecimiento urbano, proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
El senador provincial Rodrigo Borla, quien participó de la presentación oficial del programa junto al gobernador Maximiliano Pullaro, destacó la importancia de esta política pública para el futuro de la región.
"Es una herramienta que permitirá pensar el desarrollo de nuestras localidades del departamento y del norte provincial con una mirada de largo plazo", afirmó.
Ordenamiento territorial y mejor calidad de vida
Borla explicó que el programa abarcará a las localidades comprendidas desde Colonia Silva hasta Pedro Gómez Cello, donde se elaborarán planes de ordenamiento territorial y ambiental adaptados a las necesidades de cada comunidad.
Según detalló, esos planes permitirán definir criterios para el crecimiento urbano, la organización de los espacios públicos, la gestión de residuos, el fortalecimiento de la conectividad y la mejora de los servicios.
"Vamos a trabajar en planes de ordenamiento territorial y ambiental que nos ayuden a proyectar mejor nuestros pueblos: dónde crecer, cómo organizar los espacios públicos, qué hacer con los residuos, cómo mejorar la conectividad, los servicios y la calidad de vida de nuestros vecinos", sostuvo el legislador.
Un trabajo conjunto con respaldo técnico
El presidente del bloque Unidos en el Senado santafesino remarcó que uno de los aspectos más relevantes del programa es su enfoque regional, que busca superar la planificación aislada de cada localidad.
"No se piensa a cada localidad de manera aislada, sino que se entiende al territorio como una región con historias, necesidades y oportunidades compartidas", expresó.
Además, destacó que el proceso contará con el acompañamiento de equipos técnicos especializados y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), lo que permitirá elaborar diagnósticos y propuestas con respaldo académico y profesional.
Finalmente, Borla agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático por impulsar esta iniciativa.
"Quiero agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro y al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático por impulsar este tipo de políticas que nos permiten planificar hoy el desarrollo de los pueblos y ciudades que queremos construir mañana", concluyó.
El programa busca sentar las bases para un crecimiento ordenado y sostenible en el norte santafesino, integrando a las distintas localidades en una estrategia común que contemple sus desafíos, fortalezas y oportunidades de desarrollo.