El hallazgo de restos óseos dentro de un contenedor en la planta municipal de tratamiento de residuos de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, generó un operativo judicial durante este sábado.
Hallaron restos óseos dentro de un contenedor en una planta de residuos de Neuquén
El descubrimiento fue realizado por un operario durante sus tareas habituales y activó la intervención de la Justicia para determinar el origen de los fragmentos encontrados.
El hecho ocurrió cerca de las 14.45, cuando un trabajador del predio detectó la presencia de huesos entre los residuos mientras operaba una retroexcavadora en el lugar.
Tras el aviso del personal municipal, efectivos policiales acudieron al establecimiento y notificaron a la Fiscalía de turno. La fiscal Ana Marthieu se presentó en el sitio para coordinar las primeras medidas y ordenar la preservación del área.
Primeros peritajes
Como parte del procedimiento, intervino personal de Criminalística, que llevó adelante las tareas iniciales para resguardar la evidencia.
Los especialistas realizaron la delimitación de la zona, la recolección de los fragmentos encontrados y el levantamiento de elementos que puedan aportar información para la investigación.
Por disposición judicial, los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, donde comenzarán los estudios correspondientes para determinar sus características y avanzar en una posible identificación.
Analizan la antigüedad
Los investigadores buscarán establecer datos como el sexo y la edad aproximada de los restos, además de evaluar si es posible obtener material genético que permita determinar su identidad.
Hasta el momento, las autoridades no informaron a quién podrían pertenecer los huesos ni confirmaron su procedencia.
Según las primeras evaluaciones, existe la posibilidad de que se trate de restos de antigua data, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada o descartada mediante los análisis forenses.
Supervisión judicial
La Fiscalía a cargo de Ana Marthieu continuará con las diligencias mientras espera los informes de los especialistas en medicina forense y antropología.
Las autoridades mantienen reserva sobre los detalles del caso para evitar conclusiones anticipadas y aguardan los resultados técnicos que permitan conocer con mayor precisión el origen de los restos encontrados.