La casa de subastas Sotheby's concretó la venta más costosa jamás registrada de un Tiranosaurio rex. El fósil de "Gus", considerado uno de los esqueletos más grandes y completos de esta especie, fue adquirido por un comprador anónimo en apenas diez minutos.
Récord histórico: subastaron un Tiranosaurio rex por más de 50 millones de dólares
El fósil de "Gus", uno de los ejemplares más completos de la especie, fue adquirido por un comprador anónimo en una subasta realizada en Nueva York.
La operación alcanzó los 50,1 millones de dólares, superando ampliamente el valor estimado previo a la puja, que oscilaba entre los 20 y los 30 millones de dólares.
Ejemplar de 67 millones de años
"Gus" vivió durante el período Cretácico Tardío, hace aproximadamente 67 millones de años. Sus restos fueron descubiertos en excavaciones realizadas entre 2021 y 2023 en terrenos privados del condado de Harding, en Dakota del Sur, Estados Unidos.
Los especialistas determinaron que perteneció a un ejemplar adulto de gran tamaño, gracias al desarrollo de su estructura ósea.
Actualmente, el esqueleto se encuentra montado sobre una estructura de acero diseñada especialmente para exhibirlo en una postura de ataque.
Uno de los fósiles más completos
El esqueleto mide aproximadamente 11,6 metros de largo y 3,8 metros de alto. Su cráneo alcanza los 137 centímetros, mientras que el fémur mide 128,9 centímetros.
Según Sotheby's, "Gus" conserva 183 elementos óseos fósiles, además de 30 de las 32 costillas abdominales, una característica poco frecuente en este tipo de hallazgos.
El ejemplar está aproximadamente 63% completo según el recuento de huesos, que representan entre el 75% y el 80% de la masa ósea del animal.
Un cráneo excepcionalmente conservado
Uno de los aspectos más destacados del fósil es el estado de conservación de su cráneo.
De acuerdo con la información difundida por Sotheby's, alrededor del 82 % de los huesos craneales están preservados, incluyendo las seis denticiones, lo que convierte a "Gus" en uno de los ejemplares de Tiranosaurio rex mejor conservados conocidos hasta la fecha.