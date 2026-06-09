Un equipo de especialistas del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”, de San Pedro, realizó un hallazgo inédito en la paleontología argentina: el primer hueso hioides fósil identificado de un perezoso gigante (Lestodon armatus) en el país.
Encontraron en Buenos Aires un raro fósil de perezoso gigante de 200 mil años
Un equipo del Museo Paleontológico de San Pedro identificó una pieza ósea poco común en un yacimiento fluvial bonaerense. El hallazgo aporta nueva información sobre la megafauna que habitó la región durante el Pleistoceno.
Se trata de una pieza de aproximadamente 16 centímetros de longitud, correspondiente al aparato hioideo de un perezoso terrestre que habitó la región bonaerense hace cerca de 200 mil años. El material fue recuperado en un contexto geológico fluvial y presenta un estado de conservación excepcional.
Un hallazgo excepcional
La importancia del descubrimiento radica en la extrema rareza de este tipo de estructuras en el registro fósil. El hueso hioides suele desarticularse y deteriorarse con rapidez tras la muerte del animal debido a su fragilidad, lo que reduce notablemente sus posibilidades de fosilización.
En este caso, se trata de la primera vez que se registra una pieza de estas características atribuida a un ejemplar de Lestodon armatus en Argentina, lo que convierte al hallazgo en un aporte relevante para el estudio de la megafauna pleistocena.
Qué es el hueso hioides
El aparato hioideo está compuesto por pequeños huesos articulados entre sí y conectados con la base del cráneo. Su función principal es sostener la lengua y participar en procesos vinculados a la alimentación y la vocalización.
El ejemplar recuperado corresponde a un individuo adulto y se encuentra en condiciones de preservación que permiten su análisis detallado, algo poco frecuente en este tipo de restos.
El sitio del descubrimiento
El fósil fue hallado en Campo Spósito, un yacimiento de origen fluvial ubicado en la zona de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Este sitio, identificado en 2001 por el equipo del museo, pertenece a tierras de una familia local que dio nombre al lugar.
Se estima que los sedimentos del área tienen una antigüedad cercana a los 200 mil años, lo que lo convierte en un espacio clave para el estudio de fauna extinta de la región.
Una vez finalizados los trabajos de análisis y conservación, el hueso hioides pasará a integrar la colección permanente del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”, donde quedará disponible para su exhibición y estudio científico.