Según una contundente evaluación de las Naciones Unidas , los océanos del mundo están sometidos a una presión "severa y creciente" derivada de las actividades humanas, y el ritmo de aumento del nivel del mar duplica el de hace una década.
Advierten una presión "severa y creciente" sobre los océanos
La Evaluación Mundial de los Océanos de la ONU afirma que se necesita un esfuerzo global para limitar los efectos de la contaminación, la pesca industrial y la crisis climática.
Según el informe, los factores de estrés "cada vez más intensos", entre los que se incluyen la contaminación y la pesca industrial a gran escala, son acumulativos, lo que provoca una pérdida generalizada de biodiversidad y somete a los sistemas oceánicos a una "tensión severa".
La tercera Evaluación Mundial de los Océanos de la ONU, que refleja el trabajo de casi 600 científicos de 86 países, analizó la salud de los océanos entre 2021 y 2025. El informe anterior, que abarcaba hasta 2018, constató una degradación persistente del medio marino.
Cinco años después, los científicos conocen mejor los impactos acumulativos de las presiones antropogénicas sobre el océano, y el último informe muestra la magnitud del daño causado en los últimos años. Entre las principales conclusiones de los científicos se incluyen:
- El nivel del mar sigue subiendo a un ritmo cada vez mayor, pasando de 2 mm al año antes de 2015 a 4,3 mm al año en 2023.
- El 16% del aumento del calor oceánico global desde 1955 se produjo después de 2018.
- El mayor calentamiento relativo se ha observado en el Océano Atlántico y en las partes meridionales de los Océanos Índico y Pacífico .
- Persisten importantes lagunas en el conocimiento: con solo el 27 % del fondo oceánico cartografiado para 2025, los ecosistemas de aguas profundas siguen siendo poco conocidos.
António Guterrez, secretario general de la ONU, declaró: «No podemos seguir tratando al océano como si fuera ilimitado. Se necesita una colaboración global urgente para proteger los ecosistemas marinos».
“Debemos construir una nueva relación con el océano [que esté] fundamentada en la ciencia, enmarcada por el derecho internacional y basada en la responsabilidad compartida entre naciones, sectores y generaciones.”
El informe señalaba que se habían logrado avances significativos en la protección de los océanos, incluido el histórico tratado de alta mar , que entró en vigor este año y estableció normas internacionales para proteger los dos tercios del océano mundial que se encuentran fuera de la jurisdicción de cualquier país.
Este tratado, junto con otros 56 tratados de protección oceánica, ha mejorado la capacidad global para proteger la biodiversidad, reducir los subsidios perjudiciales y gestionar los recursos, según el informe. Sin embargo, concluye que la gobernanza sigue fragmentada entre sectores y regiones, y que fortalecer la coordinación es fundamental.
El océano, que cubre más del 70% del planeta, desempeña un papel fundamental en la regulación del clima, el mantenimiento de la biodiversidad y el suministro de alimentos, minerales y energía para los seres humanos. Según el informe, ya ha absorbido el 90% del exceso de calor y el 30% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles.
El informe concluye que las corrientes oceánicas redistribuyen el calor a escala global y local, pero que estas corrientes están cambiando y que sus repercusiones en el futuro colapso climático son poco conocidas.
El informe también calculó que 52,1 millones de toneladas de plástico al año llegan al océano, lo que contribuye a las 24,4 billones de partículas de microplástico que afectan a más de 4.000 especies marinas.
Rafael González-Quirós, coordinador conjunto del grupo de expertos para la tercera Evaluación Mundial de los Océanos, afirmó: «La necesidad de un océano sano y resiliente nunca ha sido tan urgente. La colaboración y la investigación a nivel mundial, junto con nuestro mayor conocimiento del océano, nos brindan información esencial sobre el estado de los ecosistemas marinos, los profundos cambios que están experimentando y la necesidad de cuidarlos».
El informe concluye que los principales factores que afectan al medio marino incluyen el crecimiento de la población humana y los cambios demográficos, los avances tecnológicos, los cambios en las estructuras de gobernanza y la inestabilidad socioeconómica y geopolítica.
Por ejemplo, la población mundial aumentó de 7.700 millones en 2017 a 8.200 millones a finales de 2024. Más de un tercio de la población vive a menos de 100 km de la costa y el 11% vive en tierras situadas a menos de 10 metros sobre el nivel del mar.
Greenpeace afirmó que las conclusiones del informe, publicado con motivo del Día Mundial de los Océanos, deberían servir como una "llamada de atención urgente" a los gobiernos para que protejan "la última frontera virgen de nuestro planeta" de la minería de aguas profundas y la pesca industrial.
Lukas Meus, activista global de Greenpeace para la protección de los océanos, declaró: «Instamos a los gobiernos a crear santuarios marinos totalmente protegidos que aíslen vastas áreas del océano de las actividades extractivas humanas.
Los gobiernos se han comprometido a proteger el 30 % de los océanos del mundo para 2030, el mínimo que, según los científicos, necesitamos para que los océanos puedan recuperarse».