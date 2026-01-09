Récord histórico

Calor sin precedentes en los océanos: advierten por más fenómenos climáticos extremos

Druante 2025 los océanos del planeta alcanzaron su nivel de calor más alto desde que existen registros. El fenómeno, impulsado por el cambio climático, está generando un aumento preocupante en la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos en todo el mundo.