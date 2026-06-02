Hallazgo paleontológico

Descubren en Santa Cruz una nueva especie de dinosaurio raptor que vivió hace 70 millones de años

El fósil fue encontrado en cercanías de El Calafate por un equipo de investigadores argentinos y japoneses. La nueva especie, denominada Kank australis, es el primer dinosaurio raptor identificado en la provincia de Santa Cruz y aporta información clave sobre la evolución de estos depredadores en el hemisferio sur.