Un cuerpo calcinado fue hallado este lunes en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. El hallazgo ocurrió en la zona del Nudo 6 del complejo habitacional y quedó bajo investigación de la Justicia bonaerense, que intenta determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.
Hallaron un cuerpo incinerado en Fuerte Apache y la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas
El cadáver de un hombre fue encontrado dentro de un carro incendiado en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela. La víctima aún no fue identificada y los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas la de un presunto ajuste de cuentas
Según informaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado dentro de un carro de mano que había sido incendiado. Tras la intervención de los efectivos para controlar las llamas, se constató la presencia de un hombre fallecido. La primera información incorporada a la causa señala que la víctima presentaría un disparo de arma de fuego en la cabeza.
La investigación quedó a cargo de la Justicia de San Martín
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial San Martín y fue iniciada como una investigación por averiguación de causales de muerte, con la hipótesis inicial de un posible homicidio. Personal de la Policía Bonaerense y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) trabajaron en el lugar para recolectar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.
Los investigadores aguardan los resultados de las pericias forenses y de la autopsia para establecer con precisión cómo murió la víctima y si el disparo fue previo al incendio del cuerpo. También buscan avanzar en la identificación del hombre, ya que al momento del hallazgo no se había podido determinar su identidad oficialmente.
Una de las principales líneas de investigación apunta a un supuesto ajuste de cuentas, aunque los investigadores mantienen abiertas otras hipótesis mientras avanzan las tareas de recolección de pruebas. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que todavía no existen certezas sobre el móvil del crimen.
Entre las medidas dispuestas se encuentra el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Según trascendió, algunos registros habrían permitido observar a dos personas trasladando el carro hasta el lugar donde luego fue encontrado incendiado. Los sospechosos aún no fueron identificados debido a que, de acuerdo con las imágenes analizadas, tendrían el rostro cubierto.
Pericias y búsqueda de la identidad de la víctima
Mientras continúa la investigación, los equipos judiciales trabajan para determinar quién era el hombre encontrado muerto y reconstruir sus últimos movimientos. La identificación resulta clave para establecer si existía algún conflicto previo, vínculos con otras personas o antecedentes que puedan aportar datos a la causa.
La autopsia será determinante para conocer la mecánica de la muerte y confirmar si la víctima recibió un disparo antes de ser incendiada. Además, los peritos deberán analizar los restos hallados y otros elementos recuperados en el lugar del hecho.
El episodio generó un operativo policial en el complejo habitacional Ejército de los Andes, mientras la Justicia continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se informaron detenciones ni personas imputadas por el hecho.
La causa permanece abierta y los investigadores esperan que el avance de las pericias, los registros de cámaras y la identificación de la víctima permitan determinar las circunstancias del crimen.