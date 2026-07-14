Buenos Aires

Hallaron un cuerpo incinerado en Fuerte Apache y la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas

El cadáver de un hombre fue encontrado dentro de un carro incendiado en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela. La víctima aún no fue identificada y los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas la de un presunto ajuste de cuentas