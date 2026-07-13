Un ex integrante de la Policía Federal Argentina que estaba desaparecido desde fines de junio fue encontrado muerto y enterrado en un médano de Las Toninas, provincia de Buenos Aires. Por el crimen hay dos personas detenidas, entre ellas un adolescente de 17 años.
Hallaron enterrado a un ex policía desaparecido en Las Toninas: hay dos detenidos
Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, fue encontrado durante un operativo en un médano tras varios días de búsqueda. La Justicia investiga un posible homicidio.
La víctima fue identificada como Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, cuyo cuerpo fue localizado durante un operativo realizado este fin de semana entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11.
Un perro marcó el lugar
El hallazgo ocurrió luego de que un perro de búsqueda señalara una zona específica del terreno. Tras los primeros trabajos realizados en el lugar, los investigadores encontraron los restos del jubilado.
Del operativo participaron Bomberos Voluntarios, Policía Científica, Defensa Civil, personal de Seguridad y la Brigada K9.
Carbano estaba desaparecido desde el 26 de junio, cuando bomberos acudieron a su vivienda ubicada en la calle 13 y 4 de Las Toninas debido a un incendio. Luego de controlar las llamas, intentaron localizar al propietario del domicilio, pero al no obtener respuestas se inició una investigación.
Pruebas que orientaron la investigación
Durante las primeras inspecciones en la vivienda del ex policía, los investigadores encontraron una frazada con manchas de sangre. Días después, también localizaron la camioneta de Carbano abandonada, elementos que incrementaron las sospechas sobre lo ocurrido.
En los últimos días, los investigadores lograron ubicar el cuerpo y avanzar con nuevas medidas judiciales para esclarecer el caso.
Dos detenidos
La Justicia ordenó cinco allanamientos en los que participaron el fiscal general Diego Escoda, el fiscal Pablo Gamaleri, de la UFI N° 11 de La Costa, y la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré.
Como resultado de los procedimientos fueron detenidos Damián A. M., de 31 años, y un adolescente de 17 años. Además, se secuestraron distintos elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos 12 celulares, palas, machetes, una barreta y un hacha.
La principal hipótesis sobre el crimen
Según la investigación, ambos detenidos habrían concurrido con frecuencia al domicilio de Carbano, donde compartían reuniones en las que consumían alcohol.
La principal línea investigativa sostiene que durante uno de esos encuentros pudo haberse producido una pelea que terminó con la muerte del ex policía. Sin embargo, las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.