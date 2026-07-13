Violencia en Santa Fe

Desde una moto sicarios balearon a un hombre en barrio Guadalupe Oeste; quedó en estado crítico

La víctima, de 35 años, recibió un disparo en el abdomen cuando se encontraba en la vía pública. Fue trasladada de urgencia por efectivos del Comando Radioeléctrico y permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Buscan a dos hombres que escaparon en motocicleta.