La tradicional competencia de trail Doble Apolo, disputada este domingo en la zona de Paso Córdoba, en General Roca, provincia de Río Negro, se vio interrumpida por un violento episodio. Un grupo de personas a caballo agredió a los participantes e impidió el normal desarrollo de la prueba.
Video: jinetes atacaron a corredores durante una carrera de trail en Río Negro
El violento episodio ocurrió apenas iniciado el recorrido y quedó registrado por testigos. Los organizadores confirmaron que presentarán una denuncia ante la Justicia.
Las imágenes del ataque fueron registradas por testigos y comenzaron a difundirse rápidamente en las redes sociales, donde generaron una fuerte repercusión entre corredores, organizadores y vecinos.
El relato de un testigo
Uno de los presentes, que cumplía funciones como camera runner durante la competencia, expresó su preocupación por lo ocurrido a través de sus redes sociales.
"Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente", manifestó.
Además, reclamó que el hecho sea investigado por la Justicia. "No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo", agregó.
El video del ataque
Las imágenes del episodio provocaron una ola de repudios en las redes sociales. Numerosos usuarios cuestionaron la agresión sufrida por los deportistas y expresaron su preocupación por lo ocurrido.
Entre los comentarios publicados se destacaron mensajes como: "¿Qué nos pasa como sociedad? Hay que estar bastante mal de la cabeza para reaccionar así"; "Primero los permisos y luego disfrutar del deporte. La reacción de los de a caballo es injustificada y de bárbaros"; y "¿Por qué esa violencia? Solo corren, no dañan nada".
El incidente ocurrió apenas comenzada la carrera y sorprendió tanto a los participantes como al público que acompañaba la competencia.
La organización presentará una denuncia
Desde la organización de la Doble Apolo confirmaron que este lunes realizarán una denuncia judicial junto con corredores y funcionarios municipales para que se investigue el ataque.
"Mañana vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla", afirmaron en declaraciones a LM Cipolletti.
También recordaron que la competencia se realiza desde hace 18 años y señalaron que, aunque en ediciones anteriores habían recibido amenazas, nunca se había registrado un episodio de esta magnitud.
"Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá", indicaron.
La denuncia buscará esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables del ataque, un hecho que volvió a poner en debate la seguridad en las competencias deportivas al aire libre y la convivencia con los habitantes de las zonas donde se desarrollan estos eventos.