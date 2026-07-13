La búsqueda de Jorgelina del Valle Gallego, una mujer de 37 años desaparecida en la ciudad de Córdoba, continúa con la intervención de la Justicia y de la Policía provincial. La familia pidió la colaboración de la comunidad para intentar obtener información que permita conocer su paradero, mientras la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1 coordina las tareas de investigación y el operativo de búsqueda.
Buscan a una mujer de 37 años desaparecida en Córdoba
La Justicia y la Policía de Córdoba mantienen activo el operativo para dar con el paradero de Jorgelina del Valle Gallego, quien fue vista por última vez en el barrio Nuestro Hogar II. Las autoridades difundieron sus características físicas y solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a localizarla
Qué se sabe sobre la desaparición
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Jorgelina del Valle Gallego se ausentó de su domicilio, ubicado en el barrio Nuestro Hogar II, en la capital provincial. Desde entonces, no se registraron novedades sobre su ubicación, por lo que se activó el protocolo de búsqueda de personas y se solicitó la difusión pública del caso.
De acuerdo con los datos aportados por las autoridades, la mujer tiene 37 años, mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura robusta y tez trigueña. Tiene el cabello castaño, largo por debajo de los hombros, un lunar visible en el pómulo izquierdo y un tatuaje con la figura de un delfín en el hombro izquierdo, características que pueden facilitar su identificación.
Al momento de su desaparición vestía un short y una musculosa. Esa información fue incorporada al pedido de colaboración difundido por la Justicia con el objetivo de que cualquier persona que pueda haberla visto aporte datos que permitan reconstruir sus movimientos.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y, hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre las circunstancias en las que la mujer dejó su vivienda ni informaron si existen indicios sobre el lugar hacia donde pudo haberse dirigido. El foco de la pesquisa está puesto en reunir testimonios, analizar registros y verificar toda información que pueda resultar útil para localizarla.
La Fiscalía remarcó que cualquier dato, incluso si parece menor, puede ser relevante para el desarrollo de la investigación y contribuir a acelerar el operativo de búsqueda. Por ese motivo, se mantiene abierta la recepción de información proveniente tanto de vecinos como de personas que hayan transitado por la zona en los últimos días.
El pedido de la familia y cómo aportar información
Mientras continúan las tareas de búsqueda, la familia de Jorgelina expresó su preocupación por la falta de noticias y apeló a la colaboración de la comunidad para ampliar la difusión del caso. La esperanza del entorno es que alguna persona pueda aportar un dato que permita orientar el trabajo de los investigadores.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que quienes cuenten con información sobre el paradero de la mujer pueden comunicarse con la Unidad Judicial 12, al teléfono 351-5642877, o dirigirse personalmente a la sede ubicada en José Villegas 2100, en el barrio Patricios de la ciudad de Córdoba. También es posible acercarse a cualquier dependencia policial o judicial para brindar información.
Las autoridades recordaron que la difusión temprana de las búsquedas suele ser una herramienta clave para obtener testimonios y reconstruir los movimientos de las personas desaparecidas. En muchos casos, la participación ciudadana permite sumar información que resulta determinante para orientar los operativos.
En Argentina, cuando se denuncia la desaparición de una persona, no es necesario esperar un plazo determinado para que intervenga la Justicia. Una vez recibida la denuncia, se activan los protocolos de búsqueda, que incluyen la difusión de las características físicas de la persona, el análisis de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y otras medidas investigativas que pueden variar según cada caso.
Los especialistas en búsqueda de personas también recomiendan evitar la difusión de información no verificada en redes sociales, ya que puede generar confusión y entorpecer el trabajo de los investigadores. Por ese motivo, las autoridades insisten en que cualquier dato debe ser comunicado directamente a los canales oficiales para que pueda ser corroborado.
Hasta este lunes, la investigación seguía en curso y no se habían informado novedades sobre el paradero de Jorgelina del Valle Gallego. La Fiscalía mantiene activo el operativo y reiteró el pedido de colaboración a la comunidad con el objetivo de reunir información que permita localizarla lo antes posible.