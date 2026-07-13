Pedido de paradero

Buscan a una mujer de 37 años desaparecida en Córdoba

La Justicia y la Policía de Córdoba mantienen activo el operativo para dar con el paradero de Jorgelina del Valle Gallego, quien fue vista por última vez en el barrio Nuestro Hogar II. Las autoridades difundieron sus características físicas y solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a localizarla